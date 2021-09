La Policía alerta sobre una nueva estafa relacionada con Correos: quieren robarte tu tarjeta de crédito

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre la proliferación de una nueva estafa mediante la que un grupo de estafadores pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un caso de phishing, una técnica cada vez más habitual, mediante el que los atacantes se hacen pasar una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

Según ha dado a conocer la policía, los cibercriminales se hacen pasar en esta ocasión por Correos para informarte sobre un paquete a tu nombre que llegará próximamente a tu casa. Sin embargo, y como ya hemos visto en otras ocasiones, no es más que una estrategia para que te intereses por dicho paquete y sigas cada uno de los pasos que te indican en el SMS para hacerse con el control tanto de tus datos personales como bancarios.

Así actúan los estafadores: te enviarán un último aviso para que saldes tu deuda

En esta ocasión, los estafadores te envían un SMS mediante que te advierten, por última vez, de que vayas a recoger cuanto antes un paquete a tu nombre. A pesar de que no has recibido ninguno antes, los responsables del ataque te dirán que es tu última oportunidad de hacerse con el mismo. A continuación, te dirán que para finalizar el último pago del pedido y que puedas recibirlo en casa deberás pagar un total de 1,79 euros.

Para poder hacer este pago tendrás que pulsar sobre el enlace que te aparece al final del SMS. Un enlace que, como suele pasar en estos casos, te reenviará a una página web fraudulenta desde la que intentarán hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Cuando hayas accedido a esta página web, los responsables de la estafa te pedirán algunos datos básicos para poder realizar el pago. Desde tu nombre o tu número de teléfono hasta tu cuenta de correo electrónico.

Consejos para no caer en la trampa

Después de obtener tu información personal, tratarán de hacer lo propio con la financiera. Entre otras cosas, los cibercriminales te pedirán el número de tu tarjeta de crédito. También su fecha de caducidad y el código de verificación mediante el que podrán realizar todo tipo de operaciones sin tu beneplácito.

Si has recibido uno de estos mensajes recientemente ni caso. Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar quién te está enviando el SMS o el saludo que emplea para comunicarse contigohasta consultar la ortografía del mismo. En caso de que hayas recibido este mensaje de un número desconocido, y no tengas muy claro de quién se puede tratar, no lo abras y, por supuesto, no sigas sus indicaciones. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.