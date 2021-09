Eduardo Camavinga ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Madrid. El francés, procedente del Stade Rennes llegó en la noche de este martes a la capital española. Este miércoles ya ha entrenado junto a sus compañeros pensando en el partido que el domingo enfrentará a Real Madrid y Celta en la vuelta del conjunto blanco al Estadio Santiago Bernabéu.

Tras el entrenamiento, ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. Hemos visto al joven futbolista de 18 años muy sonriente y con su nueva camiseta, con el número 25 a la espalda. En rueda de prensa ha insistido en lo feliz que está de “cumplir un sueño” y ha hecho una reflexión que ha llamado mucho la atención, sobre todo por su juventud.

Ha sido como respuesta a la pregunta de por qué ha elegido el Real Madrid si tenía otras ofertas que eran mejores para él económicamente. “Sinceramente, el primer factor no es el dinero, es el placer y el poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podría fichar por el Real Madrid no me lo pensé”, ha asegurado.

Cuando le han vuelto a preguntar por el hecho de que haya rechazado a equipos que le pagaban más como Manchester United o Paris Saint Germain, ha insistido. “El primer factor para tomar mi decisión es el placer de jugar en el Real Madrid, cumplir un sueño y jugador con grandes futbolistas que me van a enseñar mucho”.

“En el momento en el que supe que iba a ser jugador del Real Madrid me sentí muy contento y feliz. He estado pensando en mi familia, en todos los problemas que hemos tenido y hoy es un orgullo tremendo estar con todos ellos”, ha añadido.

Una infancia muy dura

Camavinga también fue cuestionado por su difícil infancia. El futbolista nació en un campo de refugiados de Angola, huyendo de la guerra.

“Evidentemente he tenido que escapar de la guerra, me ha podido ayudar a hacerme más fuerte, pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y yo cuando juego lo hago por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte”, ha explicado.