Los talibanes prohíben a las mujeres hacer deporte

Ahmadullah Wasip, director de la Comisión Cultural del gobierno provisional talibán, ha anunciado en una entrevista con una radio australiana que las mujeres en el Emirato Afgano no podrán practicar deporte al aire libre. Que se desmantelan los equipos deportivos existentes y que no hay necesidad de que las niñas practiquen deporte.

El recién nombrado jefe de Cultura del ejecutivo talibán ha explicado que "el Emirato Islámico no permite a las mujeres vestirse así, y practicar deportes en los que se vean expuestas. Estamos en la era de la comunicación. Se sacan fotos, y vídeos y luego la gente los mira. Eso se aplica también al equipo femenino de cricket que dejará de existir".

El nuevo gobierno interino talibán, formado exclusivamente por leales al movimiento del emirato islámico, ha comenzado a trabajar hoy en el borrador del funcionamiento de las leyes gubernamentales, y al frente de los principales departamentos tiene a nombres de la línea dura del movimiento, sin mujeres ni sin ministros moderados.

Hombres y mujeres, separados en la Universidad

Los talibanes habían prometido a la anterior Administración, que han derrocado, que respetarían los derechos de las mujeres. Ahmadullah Wasip ha añadido que las mujeres siguen estudiando en las universidades de Kabul, igual que lo hacían antes, aunque en espacios separados de los hombres.

Preguntado por si eso no contravenía el acuerdo al que habían llegado previamente, Ahmadullah Wasip ha asegurado que "las niñas no necesitan el deporte porque se expondrían y no seguirían el código de vestimenta que manda el islam".

"Incluso si eso nos trae problemas y discusiones, tenemos que hacer lo que nuestra religión nos manda y seguir sus preceptos, aunque eso nos cree enemigos", ha dicho.