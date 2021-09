La Guardia Civil indaga si en la agresión a la subdirectora de la cárcel de Villena participaron funcionarios

La Guardia Civil continua con las diligencias de investigación de una agresión que sufrió la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) a la puerta de su casa. La mujer fue rodeada, amenazada y atacada por seis encapuchados un día antes de que declarase en una investigación abierta contra la agresión a un interno.

La Guardia Civil investiga si en esta agresión participaron funcionarios. Seis encapuchados golpearon a esta funcionaria de Villena un día antes de que declarase en una investigación abierta contra la agresión a un interno con amenazas de que estuviese "calladita". La Cadena SER ha accedido a las imágenes de esta agresión que se produjo en la prisión de Villena.

Las imágenes de la agresión al preso

El Instituto Armado no descarta que en la agresión a la subdirectora a las puertas de su casa hayan participado funcionarios de prisiones. Según la investigación, el origen de las amenazas es un vídeo al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que se ve a tres funcionarios pegando a un preso el pasado 16 de agosto.

Según fuentes de la investigación, las diligencias se abrieron con la denuncia de un sindicato de funcionarios que denunciaron los hechos al revés: que el preso había agredido a los funcionarios.

En el vídeo no se aprecia que el interno porte ningún palo. Se ve cómo sale de su celda sin agredir a nadie, dando un salto, y cómo los tres funcionarios, provistos de sus chalecos de intervención y defensas de goma (porras), esperan al interno en la puerta de la misma. Al salir, la emprenden a palos durante al menos tres minutos. El interno es un enfermo metal que forma parte del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM).

"Sabemos que tenéis imágenes. Bórralas o atente a las consecuencias"

Días antes de la paliza a la funcionaria, el pasado 3 de septiembre, la subdirectora ya denunció la sustracción de un teléfono móvil cuando estaba en su lugar de trabajo. En ese móvil había recibido al menos dos mensajes amenazantes en el que le llegaban a decir: "Sabemos que tenéis imágenes. Bórralas o atente a las consecuencias".

La subdirectora de Seguridad del Centro Penitenciario de Villena es funcionaria del Centro de Inserción de Coruña y se encuentra en Villena en comisión de servicio desde hace unos meses.

Cuando estaba en Galicia se incorporó a un chat de la Asociación Tu Abandono Me Puede Matar cuyo máximo responsable es Marcial González.

Tras realizarse la ampliación de la investigación por la presunta paliza al interno, el 24 de agosto, Carolina recibe, en ese grupo de WhatsApp. el siguiente mensaje de un número oculto: "Nos ha dicho Marcial que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra. FELICIANO DIMISIÓN".

Feliciano Crelgo es el director del Centro Penitenciario de Villena. Al día siguiente recibió el siguiente SMS:

"Te aviso de parte de Marcial. Habla con él. Tu director te está utilizando, él está muerto y a ti te queda mucha carrera profesional y nosotros te podemos ayudar. Haz como el resto de subdirectores y limítate a seguir instrucciones. Sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias. FELICIANO DIMISISIÓN”.