Qué es la 'estafa de la regleta' y cómo actuar si el cajero automático no suelta los billetes

¿Alguna vez te ha pasado que has ido a sacar dinero a un cajero automático y que la máquina no te ha devuelto lo que le habías pedido? ¿De qué manera has actuado? Si eres de los que han optado por marcharse del cajero, es posible que hayas sido víctima de una estafa y que hayas perdido el dinero. Porque no, tal vez no ha sido culpa de la máquina sino de un grupo de estafadores que habían actuado de forma premeditada para hacerse con tu dinero.

Todo ello a través de una estafa recurrente, conocida como 'estafa de la regleta', mediante la que los ladrones consiguen hacerse con el dinero que has sacado sin levantar ningún tipo de sospecha. Para poder perpetuar este ataque, los estafadores introducen algún tipo de objeto en la ranura por la que salen los billetes del cajero. De esta manera, los billetes se quedarán atrapados dentro de la máquina hasta que los estafadores puedan hacerse con los mismos.

¿Qué puedo hacer si el cajero se ha quedado con mis billetes?

¿Cómo debemos actuar en caso de que hayamos sacado dinero del cajero automático y no haya sacado lo acordado? A pesar de que lo más habitual es que la víctima abandone el cajero en busca de soluciones, lo ideal es quedarse en el lugar de los hechos y no abandonar la entidad hasta que nos hayan ofrecido una solución. Según recoge la entidad financiera Scotiabank a través de su página web, tendremos que ponernos en contacto con nuestra entidad para que nos ayude a resolver el problema.

Tras ponernos en contacto con la entidad bancaria con la que hayamos llevado a cabo la operación tendremos que explicar lo sucedido. También tendremos que comentarles cuándo se han producido los hechos y facilitarles el número del cajero en el que ha tenido lugar la incidencia para que lo responsables de la entidad puedan comprobar qué es lo que ha pasado. Para demostrar que lo que te ha sucedido es real, guarda bien el recibo por si te hiciera falta más adelante.

Consejos para evitar este tipo de fraudes

¿Y qué podemos hacer para evitar este tipo de fraudes? Según explica la entidad financiera en su página web, lo primero que tenemos que hacer antes de sacar dinero de un cajero automático es comprobar que no hay ningún tipo de objeto en el lugar por donde salen los billetes. Tampoco en el lector de tarjetas o en el teclado, una serie de indicativos que deberían levantar nuestras sospechas antes de sacar dinero.

Por otro lado, evita sacar dinero en calles poco concurridas u oscuras, ya que los estafadores suelen atacar en este tipo de lugares. Tampoco dejes que personas desconocidas se acerquen demasiado al cajero mientras estás efectuando alguna operación. De esta manera, estarás seguro y podrás evitar este tipo de ataques.