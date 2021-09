La Fórmula 1 no para, no tiene un respiro y la actualidad del automovilismo pasa por el circuito de Monza, la casa de Ferrari. Eso lejos de ser la de las mejores noticias para los del cavallino rampante casi es todo lo contrario, ya que no lograron meterse en el top 5 en la sesión de clasificación de cara a la salida al sprint en la que esperan dar la sorpresa ante los McLaren.

Sin embargo, a pesar de la lucha encarnizada de Ferrari en casa y de Verstappen y Hamilton por el Mundial, lo que más ha llamado la atención en este viernes de Fórmula 1 ha sido un conejo. Así es. Uno de estos mamíferos está copando las redes sociales después de haberse colado en plena Q1 ante sorpresa de todos los espectadores y de los propios pilotos, o si no que se lo digan a Christian Latifi, de la escudería Williams.

Él ha sido el 'afortunado' en ver el espectacular movimiento del animal cuando no había ni un palmo de separación entre el conejo y la parte delantera de su monoplaza. Este increíble hecho se dio en plena Q1, como se ha mencionado, y en plena curva del histórico circuito de Monza se ve a un conejo de buenas dimensiones saltando a la pista y siendo capaz de eludir el atropello mortal de un Fórmula 1. Todo ello captado por las cámaras en pleno directo, en el que hasta los comentaristas de DAZN alucinaron por completo al vivir en primera persona algo jamás visto en un circuito de Fórmula 1.