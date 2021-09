Mercadona retira este producto y las redes suplican que vuelva: "Dependemos de ellos"

Los productos de Mercadona no son eternos. Cada vez que la cadena de supermercados valenciana retira algo de su stock, aquellos acostumbrados a comprarlo hacen piña en las redes sociales para suplicar su vuelta a los estantes. Hace poco sucedió con el gel de la marca Deliplus o una ensaladilla de patata, zanahoria y guisante.

La última víctima han sido tapones de oídos de Doctor San, que se podían encontrar a la venta en la parafarmacia del supermercado por 1,65 euros, y con diversos usos como para estudiar, dormir, o para hacer deporte.

Y claro, las redes sociales han utilizado todo su poderío para quejarse a la cadena de Juan Roig. Mercadona les ha respondido que por el momento, no van a estar disponibles: "No tenemos tapones de oídos protectores del ruido", pero hay esperanza: "Estamos trabajando en tener unos nuevos próximamente, pero no tenemos fecha de incorporación", ha señalado la cuenta oficial en Twitter.

Buenos días, pero en estos momentos no tenemos tapones de oídos protectores del ruido, estamos trabajando en tener unos nuevos próximamente, pero no tenemos todavía fecha de incorporación. Sentimos las molestias, gracias. — Mercadona (@Mercadona) September 8, 2021

Aquí algunas de las reacciones:

¿Por qué los habéis retirado? Me dicen en una tienda de Madrid que no van a volver a traerlos... Los que trabajamos de noche dependemos de ellos 🥲 — Dani Bermejo (@daniel_bermejo) August 30, 2021

@Mercadona volved a traer tapones para el ruido primer aviso — mɑʀiɑn (@mariiian09) September 3, 2021

@Mercadona Buenos días? Habéis quitado los tapones de espuma anti ruido para siempre? Necesito que vuelvan por favor!!! Para estudiar y aislar el ruido por la noche, son mi básico imprescindible. — ysiad_ela (@_Alejandra_Ruiz) August 24, 2021

@Mercadona Por Dios que vuelvan los tapones rosas para los oídos de Doctor San, los usaba para estudiar y ahora no hay manera — VicVokVok (@VicVokVok) August 23, 2021

@Mercadona hola! Qtal!?ocurre algo con los tapones de oídos rosas Dr San creo que eran…llevabais años con los mismos y eran fantásticos, pero en los últimos meses cambiasteis el diseño (orificio por dentro) y no se expandían igual, pero ahora nunca hay en varios supermercados — JaviDoc (@javidoc1) August 23, 2021