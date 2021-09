El Liverpool ha ganado 0-3 en su visita a Elland Road. El Leeds, entrenado por Marcelo Bielsa, no ha podido frenar el ataque red. Mohamed Salah, Fabinho y Mané han sido los autores de los goles del conjunto dirigido por Klopp.

La mala noticia para el Liverpool ha sido la lesión de Harvey Elliott. El joven inglés, que estaba siendo una de las sensaciones del Liverpool en este inicio de temporada, se ha retirado en camilla en el 58', tras una entrada del central Pascal Struijk, que ha sido expulsado.

Elland Road, volcado con Elliott

El jugador se ha marchado en camilla y los gestos de sus compañeros auguran que estará una larga temporada fuera de los terrenos de juego. "Gracias a todos por los mensajes. Camino ya de la recuperación. You will never walk alone", ha compartido el propio jugador en sus redes.

Su salida del estadio del Leeds es, sin duda, una de las imágenes de la jornada. Todo el público presente en el estadio se ha volcado con el joven inglés, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de devolver el aplauso, desde la camilla, a los aficionados.