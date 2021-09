El método más rápido y sencillo para evitar llamadas comerciales en tu móvil: estos son los pasos a seguir

Google continúa mejorando su aplicación oficial de llamadas. En esta ocasión, el gigante electrónico ha añadido una nueva opción que nos ayudará a saber quién nos está llamando a nuestro teléfono móvil y cuál es su motivo. Todo ello siempre y cuándo se lo haya notificado previamente a Google, lo que nos permitirá desechar la llamada si es sospechosa de spam o simplemente si consideramos que no tenemos que responderla.

Hasta la fecha podíamos saber si el número que estaba intentando llamarnos era sospechoso o no. A partir de ahora, también podemos saber cuál es el motivo de su llamada. A pesar de que por el momento no estén obligadas a determinar el motivo de la misma, Google podría calificar en un futuro como spam todas aquellas llamadas que no notifiquen previamente la razón por la que está llamando a terceras personas, lo que llevaría a la gran mayoría de ellas a revelarla.

Así puedes identificar quién te está llamando

De esta manera, y antes de responder a la llamada, la persona que consulte el teléfono móvil en cuestión podrá saber qué empresa le está llamando y su motivo principal. Aunque no tengas el número de teléfono registrado, la inteligencia artificial de Google se encargará de decirte a quién corresponde y por qué te está llamando. Entre otras cosas, podría avisarte sobre una posible llamada para cambiar de compañía telefónica o para asistencia en carretera.

Por lo tanto, estaría en tu mano contestar a esa llamada telefónica o dejarla pasar. De hecho, y en caso de que fuera un número del que no te gustaría volver a tener noticias, podrías bloquearlo. Pero, para hacer todo esto, será necesario que tengas la aplicación de teléfono de Google. En caso de que no la tengas en tu teléfono móvil, puedes encontrarla en Google Play. Una vez descargada e instalada en tu teléfono móvil, tan solo tendrás que pulsar sobre los tres puntitos que aparecerán en la parte superior de tu teléfono móvil y dirigirte a Ajustes.

Podrás saber quién te llama y su motivo

A continuación, navega por el menú hasta encontrar la opción 'Identificación de llamada y spam'. Una vez allí, la aplicación de teléfono de Google te permitirá habilitar una opción para ver el identificador de cada llamada. Por otro lado, también podrás evitar que las posibles llamadas de spam te molesten e incluso descubrir el motivo por el que te llaman las empresas.

Gracias a ello, y cada vez que el teléfono se encienda con un peligroso color rojo que te advierte de posible spam, no tendrás por qué contestar. Una nueva herramienta mediante la que Google pretende, entre otras cosas, acabar con todas esas llamadas inesperadas que nunca quisiste haber recibido.