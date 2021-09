Koeman, sobre su relación con Laporta: "Hemos tenido cositas pero hemos hablado y nos pusimos de acuerdo"

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de Champions League ante el Bayern de Munich. Una prueba de fuego a la que se enfrenta el club blaugrana, sobre todo ante las salidas de Messi y Griezmann durante este verano, y a la espera de conocer el alcance de la lesión de Martin Braithwaite.

Aún sobresale la alargada sombra del 2-8 que el equipo alemán endosó en el último enfrentamiento entre ambos en Liga de Campeones. Por lo tanto, este partido es un gran termómetro para conocer el estado de forma de los de Koeman. En la rueda de prensa, el holandés ha respondido a sus palabras en la prensa de su país donde aseguraba que gracias a él "el Barcelona tenía futuro". El técnico ha asegura que se refería a las oportunidades que da a los jugadores jóvenes. También se ha referido a Laporta y su relación, de la cual ha dicho que "hemos tenido cositas pero hemos hablado y nos pusimos de acuerdo".

Bayern, ¿qué rival esperas? ¿Es uno de los favoritos?

"Sabemos perfectamente que el Bayern es un gran equipo, además con calidad individual muy buena. Tengo muchas esperanza e interés en competir en la Champions. Jugamos en casa e intentaremos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada".

Tras la salida de Messi y Griezmann, ¿el Bayern es un rival de exigencia muy alta en un momento como este?

"Hemos tenido unos cambios importantes y claro que necesitamos tiempo. Hoy en día en el fútbol hay que demostrar y cambiar cosas y por eso es un partido interesante del que podemos sacar conclusiones de cómo estamos ante un rival potente".

¿Relación con Laporta?

"Nuestra relación es buena y si hay cosas nos hablamos. Queremos lo mejor para el club, es lo más importante. Ni un problema con el presidente. Viene bastantes veces y hablamos cosas del club, es una relación perfecta para mi. Hemos tenido cositas pero hemos hablado y nos ponemos de acuerdo".

"Gracias a usted el Barça tiene futuro"

"Lo único que yo he dicho, siempre hay que saber la realidad, que soy un entrenador que hago por tirar de jugadores jóvenes. Lo he dicho en ese sentido, otro entrenador no da tantas oportunidades que nosotros hemos dado a los jugadores jóvenes que es futuro. Soy el entrenador y busco lo mejor para el club. Es una situación complicada pero estamos mejorando cosas".

¿Le parece interesante renovar con el Barcelona?

"No es verdad que hay condiciones y no quiero decir más sobre mi contrato. No estamos hablando de este tema pero si toca lo hablaremos. Pero tener argumentos y lo que tengo que cumplir... ser entrenador del Barcelona es ganar partidos. Al final sabemos que estamos en un momento donde cambiamos cosas en el equipo y hay que aceptarlo. Mi futuro no es importante, el futuro del club es lo importante. Tenemos una oportunidad ante el Bayern de competir".

¿Crees que podemos ganar esta competición?

"Es preguntar una cosa que no se puede contestar. Tenemos nuestro primer partido de Champions donde podemos sacar conclusiones porque es un rival que aspira a lo máximo. El Chelsea ganó el año pasado y no estaba entre los dos o tres favoritos para llevarse la competición".

Nivel tras los partidos de selecciones

"Físicamente estamos muy bien. Los jugadores que han estado con sus selecciones han tenido un descanso. Los demás hemos hecho entrenamientos duros. El equipo está preparado".

El 2-8

"Hay jugadores de este equipo que han sufrido mucho por aquella noche y ahora tienen la oportunidad de revertirlo. Tenemos que jugar con mucha intensidad y buscar nuestro estilo para hacerle daño al Bayern".

Coutinho

"Ha estado un tiempo importante fuera pero cada día está mejor y lo que necesita ahora es tener minutos en los partidos".