La Roma de José Mourinho ocupa el liderato de la Serie A gracias a un gol en el descuento de El Shaarawy frente al Sassuolo en el 90. Un tanto que volvió loco a todo el Stadio Olímpico de la capital italiana y por supuesto a su técnico, el portugués José Mourinho.

Para más inri, el de Setúbal cumplía 1.000 partidos como entrenador y no ha podido tener mejor regalo que tres puntos que lo aúpan hasta lo más alto de la clasificación. Su celebración no tiene desperdicio: júblio absoluto y carrera de más de 100 metros para unirse a los jugadores frente a la afición en uno de los fondos.

No es la primera vez que vemos a Mourinho mostrando tanta expresividad en la celebración de un gol. En su etapa en el Real Madrid vimos una imagen muy similar en Mestalla durante la temporada 2018/19, cuando un gol in extremis hizo que fuese directo en carrera a hombros de José Callejón, dejando uno de los grandes momentos de La Liga esa temporada.

Admitió Mourinho que "no era un partido cualquiera": "Le he mentido a todo el mundo: no era una noche normal, no quería perder mi partido número 1000, tenía miedo a perder... Lo recordaré toda la vida" (...), afirmó en la entrevista postpartido después de no poder tener mejores sensaciones que una victoria y el liderato en Italia para celebrar su millar de partidos en un banquillo.