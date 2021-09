Van Basten responde a una hiriente pregunta sobre Werner: "Soy 18 veces mejor que él, mínimo"

La temporada de Timo Werner en el Chelsea no está siendo la mejor y el fichaje de Lukaku por el conjunto londinense le ha relegado al banquillo. El alemán no ha marcado ningún tanto en este curso de la Premier League, pero es que además no está aprovechando los minutos que Tuchel le está dando. Ante estos números, sus últimas actuaciones están siendo señaladas por varios analistas y comentaristas deportivos, como por ejemplo Marco van Basten, histórico ariete holandés.

"Es casi conmovedor verlo. Se ve que no tiene confianza. Pero como entrenador ves que siempre está en el lugar correcto. Si mete el balón ahora sólo una vez...", ha explicado el mítico ariete del Ajax y AC Milan mientras participaba en el programa Ziggo Sport de Países Bajos. Ante esas palabras, el presentador de la tertulia le ha preguntado directamente si pensaba que él era 18 veces mejor que Werner. "Sí, mínimo. Puedo confirmarlo", fue la respuesta.

"Simplemente no es lo suficientemente bueno para la élite", ha continuado Van Basten en alusión al estado de forma del delantero internacional con Alemania. Werner que consiguió marcar tres tantos durante los partidos de selecciones, con asistencia incluida, no refleja ese buen momento en su club. El jugador de 25 años no consiguió estar a la altura del nivel que mostró en el Leipzig ya que, en la pasada campaña donde su equipo se alzó con la Champions League, marcó solo 12 goles y dio 10 asistencias en 52 partidos. Esta temporada ni ha anotado.