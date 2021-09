"Para hablar de ella te lavas la boca": el aclamado repaso de Hovik Keuchkerian a los críticos de Simone Biles

Hovik Keuchkerian ha visitado este martes Buenismo Bien para hablar, entre otras cosas, sobre la importancia de tener nuestro propio criterio a la hora de tomar decisiones personales. Bajo su punto de vista, la sociedad ha pasado de tener su propia opinión a posicionarse en un lado u otro dependiendo del tema sobre el que le haya tocado opinar. Algo que no va con él, puesto que prefiere decir siempre lo que está pensando en ese momento: "La generalidad me parece increíble y absurda. Yo tengo mi forma de ver las cosas y ya está, pagaré la consecuencia".

Por esa misma razón, el actor conocido por interpretar a personajes como Bogotá en La casa de papel, no se cortó a la hora de hablar sobre los problemas que tuvo con el alcohol cuando visitó El Hormiguero. Bajo su punto de vista, debemos tener una opinión propia basada en nuestra propia experiencia y expresarla sin ningún miedo. Pero, para poder verter una opinión u otra, reconoce que es fundamental saber de qué se está hablando antes de criticar por criticar.

La defensa de Hovik Keuchkerian a Simone Biles: "Si decide salir, no sale"

Como ejemplo de lo que se ha hecho mal durante estos últimos meses, principalmente en medios de comunicación y redes sociales, el que fuera boxeador ha denunciado el acoso mediático hacia la gimnasta Simone Biles por su decisión de retirarse de los Juegos Olímpicos para preservar sus salud mental: "Simone Biles decide no salir y no sale. La mujer se va a mover entre dos barras y si pierde un 0,0 de concentración sale disparada de la barra y se abre la crisma"

"Cuando hayas estado el 90% de tu puta vida entrenando ocho horas al día para luego en un ejercicio que no llega a un minuto te juegues todo ese entrenamiento y tengas a todo el mundo mirándote y sepas lo que es eso, opinas", ha asegurado Hovik Keuchkerian. Bajo su punto de vista, no podemos opinar sobre algo que no hemos vivido en nuestras propias carnes: "Cuando yo tenga una panadería y sepa lo que es levantarme a las cuatro de la mañana todos los días y estar haciendo pan como un cabrón desde las 5 hasta las 9 opinaré de una panadería".

"Para hablar de Simone Biles te limpias la boca"

Por esa misma razón, el actor reconoce que todas aquellas críticas de personas que no tienen ni idea de lo que pasa por la cabeza de Simone Biles deberían evitar opinar sobre ella: "Si lo que has hecho es estar con tu puto barrigón, tu piti y tu vino opinando en una puta red social o en un periódico, para hablar de Simone Biles te limpias la boca".

Y es que, tal y como recuerda Keuchkerian, Simone Biles es una gimnasta que se ha sacrificado desde que era una niña para llegar a ser la mejor de la historia, por lo que tiene todo el derecho del mundo a parar cuando ella quiera: "Es una niña que ha hipotecado su vida por un sueño y es la mejor gimnasta del mundo. Decide no salir por miedo a morir. Entonces te callas. La chica no sale y ya está".