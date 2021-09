Los clubes se dividen en dos frentes y dificultan la profesionalización del fútbol femenino

Nadie dijo que sería fácil la profesionalización del fútbol femenino, pero pocos pensaban que habría tantas piedras en el camino. Este miércoles se agotó el plazo para presentar unos estatutos unificados para crear la liga profesional de fútbol femenino, pero los clubes siguen sin ponerse de acuerdo. Hay dos frentes, cada uno defendiendo modelos y propuestas radicalmente distintas, y cada uno presentó sus propios estatutos al Gobierno, que es quién tiene que aprobar los estatutos y que quiere que sean consensuados sin éxito por el momento. La principal diferencia está en el régimen de las votaciones y, de fondo, en los derechos televisivos, con tres clubes (Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club) defendiendo la venta de los derechos por su cuenta y una mayoría, doce de los dieciséis, que quiere que se vendan de forma centralizada. La batalla de mucho tiempo en el fútbol masculino que ahora se traslada al fútbol femenino.

Barcelona, Real Madrid y Athletic han presentado unos estatutos para la profesionalización de la liga defendiendo un modelo y en el que quieren que las votaciones tienen que ser de un 90 a 10 para que la liga apruebe ciertas decisiones, lo que supondría que tan solo dos clubes podrían vetar las decisiones de una amplia mayoría. Frente a estos están doce clubes, entre ellos, el Atlético de Madrid femenino, que han presentado unos estatutos con otro modelo diferente y con un sistema de votación para aprobar las propuestas de dos tercios, que sería un sistema que daría más poder a los pequeños frente a los grandes. Y luego queda el Madrid CFF que va por libre y no comparte ni los estatutos de los tres ni los de los doce.

La profesionalización se encuentra en un cuello de botella que debe resolverse en los próximos seis meses, que es el plazo para aprobar unos estatutos. El Consejo Superior de Deportes, que impulsa la profesionalización y media entre las partes para tratar de llegar a buen puerto, marcó una línea clara desde el primer momento: los dieciséis clubes, que serán los dueños de la liga, tienen que pactar y aceptar los estatutos de forma unánime.

31 millones para profesionalizar el fútbol femenino

El CSD aportará 31 millones de euros para la profesionalización del fútbol femenino en los próximos tres años. Quince millones serán para pagar la estructura de la creación de la liga, a razón de cinco millones cada año, y dieciséis para mejorar las infraestructuras de aquellos que lo necesiten. La aportación será una vez que la liga femenina se haya creado y con un plazo de tres años de ayudas porque es el plazo en el que está previsto que la propia liga sea capaz de generar sus propios recursos para mantenerse.

Una ventana para que se vuelva a ver el fútbol femenino

Los doce clubes que ahora mismo no tienen una ventana por la que se puedan ver sus partidos lo podrán pedir. El CSD propuso a la RFEF que se hiciera cargo de los gastos de producción y emisión de los partidos de los doce clubes que no tienen opción para que se vean sus partidos tras la salida de Mediapro por las divisiones existentes entre los clubes. La federación ha aceptado la propuesta y cualquiera de los clubes que quiera podrá ceder sus derechos a la federación para esta temporada y ésta correrá con todos los gastos para que los partidos puedan verse a través de TVE o Footers, las dos plataformas con las que trabaja la federación. Los clubes no recibirán ni un euro, pero podrán emitir sus partidos. La propuesta es voluntaria y se pueden adherir los clubes que quieran de la máxima categoría. Si los doce clubes aceptan esta propuesta se calcula que el desembolso de la federación alcanzaría los dos millones de euros.