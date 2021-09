De la 'FalcaoManía' al ¡Presa vete ya!: cara y cruz en el Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano presentaba este jueves a uno de sus fichajes estrella en el retorno del club de la franja a LaLiga. La presentación del delantero colombiano Radamel Falcao ha desatado la locura en el barrio madrileño de Vallecas. Más de una hora antes de la apertura de puertas, la cola daba la vuelta al estadio. "Había que venir a darle la bienvenida a Radamel. Lo hicimos con el Atlético y no lo podíamos dejar pasar ahora (...) Para nosotros que vuelva Falcao es emocionante. Es emocionante poder verlo aquí, en un barrio humilde, en un equipo modesto", apuntaba uno de los aficionados.

"Yo lo seguía cuando estaba en River, luego al Porto... Su padre jugó en el equipo histórico de Santa Marta y que lleve el tres, el número que llevó su padre, es muy bueno aunque no sea usual para un delantero", defendía este seguidor. "De Falcao en el Rayo... todos sabemos como juega él. Los defensas le conocen y genera respeto", sentenciaba. Incluso se han atrevido a hacer una porra sobre los goles que hará el Tigre en su retorno a España: entre 10 y 12 tantos.

😳🏟️ ¡LOCURA en el Estadio de Vallecas por la llegada de Radamel @Falcao!



🐯 El tigre, el día de su presentación, apasiona a los aficionados del @RayoVallecano



🇨🇴 Incluso algún compatriota se ha acercado para verlo después de tantos años...



📹 @JoseDPalacio @Ignacio_Marcano pic.twitter.com/RSq7FyT8tm — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 16, 2021

El Rayo Vallecano ha permitido la entrada a 5.000 aficionados, pero la 'FalcaoManía' ha formado colas que daban la vuelta al Estadio de Vallecas.

La cara B

Toda esta ilusión por la presentación de Falcao contrasta con los gritos de '¡Presa vete ya!' que se escuchan en otra parte del estadio. Es la otra imagen de la jornada en Vallecas. Este jueves empezaba el plazo para comprar las entradas del Rayo Vallecano - Getafe, que se disputa este sábado a las 14:00 horas. Las taquillas se abrían a las 11:00 de la mañana, pero hay gente haciendo cola desde las 10:00. No se han cerrado las taquillas, pero no se están vendiendo entradas. "Aquí nadie nos dice nada. Solo se ve revolución por todos lados y que los sistemas no funcionan bien. Nadie nos explica qué hacer. Llegarán las 20:00 horas y nos dirán que nos vayamos a casa", apunta otra seguidora. "No ha salido nadie del club a darnos ninguna explicación, pero seguro que nos va a tocar volver mañana", sentencia.