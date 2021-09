Hace apenas unos días, concretamente el pasado lunes, la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's ponía a la venta las primeras unidades del menú McAitana. Una nueva opción dentro de la carta, disponible hasta el próximo 8 de noviembre en cualquier establecimiento de la multinacional estadounidense, mediante la que la cantante Aitana Ocaña compartía con sus seguidores y seguidoras el que ha sido su menú favorito desde que era una niña.

Un menú compuesto por una hamburguesa CBO con extra de queso, patatas fritas con ketchup, una ración de nuggets con salsa barbacoa y una bebida que generaba un gran revuelo en redes sociales desde el primer minuto. Mientras que algunas personas, principalmente los seguidores y seguidoras de la artista, reconocían que tenían muchas ganas de probar el menú, otras la criticaron por haber decidido colaborar con este tipo de marcas.

"Ha sido un rollo porque lo teníamos todo preparado"

Por otro lado, y después de ver la composición del menú, algunas personas han criticado el hecho de que la artista esté promocionando un menú que ni tan siquiera ella misma podría comerse: "Soy muy comilona, me gusta mucho comer. Como mucho pero como sano, de hecho para la gente que no lo sepa, soy celíaca". Todo ello porque, tal y como anunció hace meses, es intolerante al gluten.

.@Aitanax explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celiaca: “Me lo diagnosticaron hace menos de un año” pic.twitter.com/CCq0BjRYp5 — LOS40 (@Los40) September 15, 2021

Varios días más tarde, y tras las críticas vertidas contra la cantante, Aitana se ha defendido asegurando que le detectaron la intolerancia después de terminar su colaboración con McDonald's: "Ha sido un rollo porque lo teníamos todo preparado". Según ha explicado la artista, los contactos entre la cadena de comida rápida y la cantante comenzaron a principios de año: "Llevamos hablando de hacer esta colaboración desde principios de año porque preparar esta campaña conlleva su tiempo. A mediados de año, antes del verano, me han diagnosticado que soy intolerante al gluten. Entonces ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña y las fotos preparadas".

"Yo toda la vida me he pedido la CBO y ese mi menú"

Por esa misma razón, la cantante a asegura que esta colaboración se plantea como el menú que se hubiera pedido la Aitana de toda la vida y no de la de ahora, ya que tendrá que pedirse una opción sin gluten. Bajo su punto de vista, no tendría sentido volver a repetir la campaña porque lo que se puede adquirir en los distintos establecimientos de la multinacional estadounidense es lo que siempre se ha pedido: "Yo toda la vida me he pedido la CBO y ese mi menú. Con extra de queso y todo lo que sale aquí".

Por lo tanto, la cantante asegura que cada vez que vaya al McDonald's tendrá que pedirse una opción sin gluten puesto que no podrá comerse el menú que se ha pedido toda la vida.