El periodista afgano Osmani Nangialy ha pedido ayuda a España en el micrófono de SER Deportivos. Nangialy ha contado que tanto él como su familia son perseguidos debido a su trabajo como periodista deportivo.

"Ahora mismo no me dejan ir a trabajar porque el periodismo y los medios de comunicación han sido destruidos, así que mi vida y la de mi familia está en riesgo", ha denunciado en una conversación con SER Deportivos. "La mayoría estamos escondidos en casa porque los talibanes están en contra de quienes han hecho periodismo y de las figuras públicas. He sido un periodista bastante conocido por todo Afganistán, por eso mi perfil llama la atención de los talibanes y temo por mi vida y la de mis hijos", le ha contado a Francisco José Delgado.

Nangialy está escondido en una casa y nos explica que cambia continuamente de localización para impedir ser encontrado. "Ahora mismo no me dejan ir a trabajar y continuar mis reportajes. Todos estamos en casa porque tenemos miedo ya que la situación en Afganistán no es normal", ha explicado.

Perseguido por los talibanes

La razón por la que es perseguido por los talibanes es que quiso ir con su bandera como representante de prensa del Comité Paralímpico de Afganistán a los Juegos. Eso le ha puesto en la diana.

"Iba a ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero los talibanes no lo permitieron y no fuimos. Se supone que iba a llevar una bandera afgana, pero no nos dejaron. Ahora los talibanes me buscan a mí y a mi familia para saber por qué quería llevar la bandera de Afganistán", afirma.

Desesperado, pide ayuda a España: "Mi mensaje al pueblo español es pedir ayuda para mí y mi familia. Estamos en riesgo y necesitamos protección. Sé que España valora el deporte y el periodismo mucho, así que tengo esperanza en conseguir acceso a la ayuda que necesitamos".