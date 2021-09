Guardiola contesta a los aficionados del City: "Si me convierto en un problema me iré"

La bronca entre los aficionados del Manchester City y Pep Guardiola sigue muy presente. El técnico español pidió apoyo a la hinchada para el próximo partido frente al Southampton y los citizens no se lo han tomado nada bien.

Las críticas a Pep han ido acumulándose en redes sociales hasta tal punto que Guardiola ha tenido que contestar. Sin embargo, no lo ha hecho para disculparse como se podía prever: "La interpretación es la interpretación de cada uno, pero no voy a disculparme por lo que dije, estoy sorprendido por las declaraciones que han venido después".

"No voy a pedir perdón por lo que dije"

Además, intento calmar un poco el ambiente explicando el porqué de sus palabras: "Lo que digo es que necesitamos el apoyo de nuestros aficionados, no importa cuánta gente venga, ojalá pueda venir Mr Parker. Necesitamos su apoyo. No voy a pedir perdón por lo que dije. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho”.

Por último, Pep concluyó su aparición con un contundente mensaje: “Nunca seré un problema para los aficionados, si me convierto en un problema me iré".