Los talibanes prohíben la educación secundaria a las niñas en Afganistán

El nuevo Ministerio de Educación talibán ha anunciado que las clases de educación secundaria para los niños se retomarán este sábado, cuando da comienzo la semana en Afganistán. Sin embargo, ha excuido a las niñas de la vuelta a las escuelas. Durante más de un mes todas las instituciones educativas han permanecido cerradas debido al avance talibán que consiguió hacerse con el control del país.



Los talibanes han luchado por reabrir la economía y restaurar la normalidad en las ciudades. En algunas de las escuelas que han logrado mantenerse abiertas durante este periodo, las niñas han asistido hasta sexto grado, e incluso algunas alumnas han ido a clases universitarias. Pero las escuelas de educación secundaria para niñas han sido prohibidas.

Los funcionarios talibanes dijeron que no replicarían las políticas fundamentalistas del anterior gobierno talibán, que prohibió la educación de las niñas, y contra todo pronóstico prometieron que las mujeres podrían estudiar siempre que lo hagan en segregación de aulas. Si bien los talibanes no ordenaron el cierre de las escuelas después de su toma de posesión, ahora han dicho que la situación de seguridad significa que muchas actividades para mujeres y niñas aún no son posibles.

Una de esas actividades la educación secundaria. La última declaración del nuevo gobierno no ha mencionado a las niñas en absoluto, sino que las escuelas públicas y privadas de primaria y secundaria así como las escuelas religiosas oficiales de la madrasa abrirán desde el sábado pero solo para los niños. "Todos los profesores y estudiantes varones deben asistir a la escuela", ha dicho la autoridad talibán.

Transforman el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de la Virtud

En la misma línea, los talibanes han disuelto de manera oficial este viernes el Ministeruo afgano para Asuntos de la Mujer y en su lugar han creado el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que se encargará de la rígida implementación de las normas islámicas y a cuyo frente estará Mohamad Khalid.

Al menos tres funcionarias del Ministerio de Asuntos de la Mujer han confirmado la supresión del organismo encargado de promover políticas públicas y derechos para las mujeres, asegurando que bajo el mandato de los talibanes "no existe" un ministerio para mujeres. "Se abolió el Ministerio de la Mujer, los talibanes nos dijeron que ya no hay ningún ministerio para la mujer y que este se convierte en el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio", ha asegurado Islamuddin, exfuncionaria de la desaparecida institución.

Decenas de empleados acudieron ayer a sus oficinas para reanudar su trabajo, pero los talibanes "no nos permitieron entrar en el ministerio", según Islamuddin. "Cuando los talibanes asumieron el poder, pensamos que habían cambiado, pero lamentablemente no vemos cambios en las opiniones y actos de los talibanes", ha señalado Dadras, exempleada del ministerio y activista por los derechos de las mujeres.

Las mujeres reclaman ayuda a la comunidad internacional

"El Ministerio de la Mujer fue una voz para las mujeres en Afganistán y en el mundo, pero fue abolido y convertido en otro órgano que no tiene nada que ver con los asuntos de la mujer y es un organismo que castigará al pueblo", ha criticado, antes de cargar contra la comunidad internacional. "¿Dónde está esa comunidad internacional que estuvo hablando de los derechos de las mujeres en los últimos 20 años, hoy nos quedamos atrás y solas, nadie nos escucha", ha dicho entre lágrimas.

Para Dadras la llegada de los talibanes, junto a la exclusión de las mujeres del Gobierno, y la pérdida del terreno ganado en los últimos 20 años, deja un camino incierto para el futuro de sus hijas, y las próximas generaciones femeninas de Afganistán. "¿Por qué la comunidad internacional no nos apoya? Las mujeres lo hemos perdido todo, no tenemos a nadie que nos apoye", ha lamentado.

A pesar de todo, algunas activistas creen que estás acciones no podrán silenciar las exigencias de las mujeres. "No sé por cuánto tiempo vamos a ser testigos de la eliminación de la identidad y el papel de la mujer. Los talibanes deben convencerse de que no podrán eliminar y silenciar a las mujeres mediante la eliminación de un ministerio", ha delcarado la activista Basira Taheri. "Estoy segura de que las mujeres intentarán encontrar la manera de salir de este país", ha añadido.

Ministerio del Vicio y la Virtud

El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ya estuvo en el gobierno del primer régimen talibán en Afganistán, que fue disuelto tras su expulsión de poder con la invasión estadounidense en 2001. Los afganos todavía tienen presente amargos recuerdos de este organismo que, bajo el anterior régimen talibán 1996-2001, se encargó de supervisar e implementar una dura interpretación de la sharia, la ley islámica.

Los componentes de la llamada "policía religiosa", dependiente de ese ministerio, azotaban a los hombres en las calles por escuchar música, afeitarse, no rezar, y a las mujeres por no usar burka o velo integral, o salir a la calle sin un compañero masculino, padre, marido o hermano.