¿Eres cliente de Caixabank? Cuidado con esta peligrosa estafa para hacerse con tu cuenta bancaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado, a través de su página web, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Una nueva campaña de phishing, como otras tantas que se distribuyen por la red a diario, en la que los estafadores se hacen pasar por una institución de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y robarte sin levantar la más mínima sospecha.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Caixabank. No obstante, desde el Incibe nos explican que podrían hacerse pasar por otras entidades bancarias o terceras compañías. Por esa misma razón, y si has recibido un correo electrónico como el que vas a ver a continuación, te recomendamos que no sigas sus indicaciones para evitar caer en la trampa que les abrirá las puertas de tu cuenta de par en par.

Así actúan los estafadores: te apremian a que rellenes un formulario para quedarse con tus datos

Según explica el organismo dependiente del Ministerio de asuntos económicos y transformación digital, la campaña detectada nos informa en primer lugar de que no podremos utilizar nuestra cuenta bancaria a partir de una fecha determinada hasta que activemos el nuevo sistema de seguridad web. Al parecer, nuestra entidad bancaria no dispone de toda la información que se requiere para activar este sistema y, por lo tanto, nos pedirá que rellenemos un formulario para hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Este es el mensaje con el que pueden atacarte. / Incibe

Cómo viene siendo habitual, este formulario estará alojado en una página web a la que podremos acceder desde un botón que aparece en el propio mail. Una página web, que se asemeja a la oficial de Caixabank, en la que tendrás que añadir el código de identificación y la clave de acceso antes de poder seguir adelante. En caso de que hayas pulsado sobre la opción Entrar a CaixaBankNow, los cibercriminales comenzarán a pedirte todo tipo de datos con el objetivo de hacerse con el control de tu cuenta bancaria.

Consejos para no caer en la trampa

Por esa misma razón, y en caso de que hayas recibido un mensaje semejante, ni caso. Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo o el saludo que emplea hasta consultar la ortografía del mismo o no abrir correos de usuarios desconocidos. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Más allá de estos consejos, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. Gracias a estos consejos podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.