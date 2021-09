Se enfrenta a un atracador, consigue ahuyentarlo y desarmarlo, y al final su empresa la despide

Nadie se imagina nunca que el día que va tranquilamente a trabajar va a ser atracado. Suena más a algo de película que desgraciadamente ocurre diariamente. Nadie sabe tampoco cómo reaccionaría hasta que no te ves en la situación. Sin embargo, por seguridad, lo que no se recomienda es enfrentarse a la persona que va armada. No obstante, en Estados Unidos una mujer decidió la opción opuesta, forcejear con el hombre que estaba entrando en su local para robar. Ocurrió el pasado 5 de septiembre, cuando un ladrón entró a punta de pistola para llevarse todo lo que hubiera en la caja y el bolso de la mujer.

¿Qué hizo ella? Como se puede ver en el vídeo de TikTok que ya circula por la red social, capturado por una cámara de seguridad, se enfrentó al atracador y le salió bien la jugada. No solo evitó el robo, se hizo incluso con el arma, caída al suelo por el forcejeo, empezando a golpearle hasta lograr que se fuera sin robar un céntimo.

Logra evitar un robo y acaba siendo despedida

Según recoge el New York Post, Araceli Soto, el nombre de la mujer que se ha hecho viral por su heroísmo, habría devuelto el golpe después de que el atracador le pidiera todo el dinero, con la pistola pero del revés, sin disparar. Pero ese no sería el final de la historia ya que, orgullosa de su acción, esta decidió compartir en su cuenta de TikTok el vídeo de la grabación, con millones de visitas y viralizada en varias redes sociales.

Ante eso, los jefes amenazaron a la mujer con eliminar todo rastro de lo sucedido de las redes sociales o la despedirían, algo que ella habría visto imposible puesto que el vídeo ya se había distribuido enormemente y veía imposible eliminarlo de todas las redes sociales. El medio añade que Sotelo habría puesto en su cuenta: "Me suspendieron de mi trabajo después de este incidente". "No querían que nadie supiera", afirma ella como recogen. Incluso su madre habría iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir el despido.

El New York Post confirma que, según la versión de la empresa, esta estaría cooperando con la investigación policial, sin confirmar si la habrían despedido o no: "El dueño y la gerencia del restaurante están cooperando plenamente con la investigación policial y pedimos paciencia hasta que se complete ese proceso".