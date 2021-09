La curiosa situación de Forlán: entrenó a su equipo pese a ser despedido

La última noticia de Diego Forlán ha sorprendido a todo el mundo. La leyenda uruguaya fue despedida a través de un Zoom de su labor como entrenador del Atenas San Carlos en la segunda división de Uruguay.

La decisión fue tomada el pasado jueves, pero el viernes, Forlán fue al entrenamiento y lo dirigió con total normalidad. Esto se debe a que, al no estar formalizado el contrato, el ex delantero quiso dejar claro que cumplió su obligación laboral.

Para ello, fue al entrenamiento con una escribana que ratificase que había cumplido con su contrato. El carácter tecnológico de su rescisión no tenía validez hasta que no se hiciese de manera física. Por lo tanto, al no haber documento oficial de despido, la situación se enredó.

La plantilla apoyó a Forlán

Los resultados del equipo no estaban siendo bueno. El equipo es máximo candidato para el ascenso a la primera división uruguaya, pero esta temporada actualmente se encuentra en sexta posición con 17 puntos.

Sin embargo, y como informan los medios uruguayos, la metodología de trabajo llevada a cabo por Forlán estaba siendo buena, y la plantilla se mostró comprometida al 100% con el técnico.