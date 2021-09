Mir ataca a Marc Máquez: "No entiendo cómo un ocho veces campeón del mundo no puede hacer su trabajo solo"

El actual campeón del mundo de Moto GP, Joan Mir, se ha quedado a gusto tras la sesión clasificatoria en el GP de San Marino lanzando un dardo a Marc Márquez después de una polémica maniobra en la jornada de hoy. El de Suzuki se ha vuelto a quejar como lo hizo en Portugal porque Marc Márquez aprovecha el rebufo de la rueda de la moto que tiene delante para ir más veloz en pista. Un hecho que a muchos les molesta como ha demostrado.

Mir no se quedó ahí: "No entiendo cómo un ocho veces campeón del mundo no puede hacer su trabajo solo", atacó al catalán, que no es la primera vez que aprovecha esta situación para sacar ventaja. Así lo hizo en el Gran Premio de Portugal, y recibió los mismos ataques por parte de Mir. "Me ha molestado, salí lento y me lo encontré en mitad de pista. Esto es peligroso", señaló, pidiendo una sanción mayor para el piloto de Honda.

Marc Márquez respondió a estos ataques con naturalidad y sin entrar en grandes discusiones: "Podría haber elegido a mi hermano, que se habría callado", apunta en un tono irónico, antes de admitir algo de autocrítica pero justificada por pura supervivencia: "Lo necesitaba. Sé que no se hace y que a quien se lo haces le da rabia, pero es lo que hay", sentenció.