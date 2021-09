Abascal se niega a revelar si ha recibido la vacuna contra la COVID-19: "No voy a contestar a esa pregunta"

Santiago Abascal, líder de Vox, rechazó revelar si se ha vacunado contra la COVID-19 en una entrevista de EsRadio junto a Federico Jiménez Losantos. Cuando se le pregunta directamente si ha recibido la vacuna, Abascal contesta tajante: "No voy a contestar a esa pregunta".

"No voy a contestar porque creo frente a los que han dicho que es un acto de patriotismo o amor...", comenzaba argumentando Abascal su respuesta. Federico Jiménez Losantos le ha interrumpido y ha declarado que es un "acto de salud pública". El líder de Vox le ha preguntado entonces que "desde cuando hay que declarar" en público sobre asuntos de salud.

Pese a ello, ha matizado que Vox ha defendido "desde el principio" que todos los españoles que quieran vacunarse, tengan derecho a ello y, quienes no sean partícipes de recibir la vacuna, tengan también libertad para negarse. Losantos le ha reprochado tener una postura "muy irresponsable" frente a sus votantes.

"Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos. En esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado porque me contagia y me quedo sin redacción. Entiendo el argumento de la libertad, el liberal por antonomasia, pero luego la vida cotidiana es más arrastrada y tienes que negociar con la realidad. Y negociar con la realidad es la vacunación", ha explicado el periodista frente a la respuesta de Abascal.

El líder de Vox matiza que "no me he manifestado en contra de la vacuna". Losantos le ha contestado que "seguro" que sí se ha vacunado, a lo que ha añadido: "Aquí se va a quedar eso. Yo no voy a hacer proselitismo ni de un lado ni del contrario. Hago proselitismo de libertad en un contexto en España en el que cada vez hay menos libertad", concluye.