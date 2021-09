Cómo liberar espacio en tu teléfono móvil en cuestión de segundos: así puedes hacerlo desde WhatsApp

¿Necesitas liberar espacio en tu teléfono móvil pero no sabes muy bien cuáles son los pasos a seguir? A día de hoy puedes rascar espacio prácticamente de cualquier lado, pero en esta ocasión te enseñamos cómo hacerlo a través de WhatsApp. Una aplicación que, en caso de que te hayan metido en varios grupos demasiado activos, habrá ganado un peso del que nunca está mal deshacerse para el teléfono móvil vaya mejor.

Como si de un lastre se tratara, los archivos que has ido recibiendo durante estos últimos meses se quedan almacenados ocupando un espacio que tal vez no merecen. Desde esos chistes que te envía tu tía la del pueblo que no tienen demasiada gracia hasta los vídeos con los que tu cuñado trata de sorprenderte a pesar de que ya lo hayas visto cinco veces más por otros cinco grupos distintos. ¿Sabías cómo puedes deshacerte de todos ellos? Es mucho más fácil de lo que crees:

Cómo liberar espacio en tu móvil desde WhatsApp

Para poder liberar espacio en tu teléfono móvil tan solo tienes que acudir a los ajustes de la aplicación. Una vez allí, dirígete a la opción Almacenamiento y datos y selecciona la opción Administrar almacenamiento. Una vez hecho esto, la plataforma de mensajería nos mostrará todo lo que ocupan los archivos que hemos recibido a través de WhatsApp. Desde los vídeos más reenviados, o los que más pesan hasta aquellos que tengan un peso superior a 5 megas.

De esta manera, y si quieres deshacerte de los archivos que más pesan, tan solo tienes que acceder a las distintas carpetas que te ofrece la plataforma y deshacerte de aquellos vídeos o imágenes que no quieras o no necesites en tu dispositivo. Por otro lado, la nueva herramienta de WhatsApp también te permite conocer el peso de cada una de tus conversaciones.

Consulta el peso de cada una de tus conversaciones y actúa en consecuencia

Tras pulsar sobre cada una de ellas, accederás a los archivos de mayor peso que hayas intercambiado con cada persona y podrás borrarlo o no dependiendo de tus necesidades. Por lo tanto, esta nueva herramienta nos permite liberar espacio en nuestro teléfono móvil y, al mismo tiempo, tener ordenados cada uno de los archivos que están en el interior del mismo.

¿Y cómo podemos evitar que esto nos vuelva a pasar? Para evitar que los archivos que te envían a través de WhatsApp se coman toda tu memoria, dirígete directamente a los ajustes del teléfono. Una vez allí, continúa por chats y desactiva la función de visibilidad de archivos multimedia. De esta manera, el contenido no se descargará en tu teléfono móvil y, por ende, conseguirás ahorrar espacio en tu dispositivo.