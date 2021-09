Entrevista a Omar Hernández, concejal del Ayuntamiento de El Paso y Director Organizador de Reventón El Paso

El partido que tenían que jugar este próximo fin de semana el Atlético Paso y el CD Vera, correspondiente a la cuarta jornada de la Tercera RFEF canaria, se ha suspendido en la mañana de este martes. El campo municipal de El Paso acoge a todos los vecinos desalojados y sirve de cuartel general para los servicios públicos, por lo que el equipo que dirige Jorge Muñoz no puede hacer uso de las instalaciones deportivas. Omar Hernández, Concejal de Turismo, Medio Ambiente, Patrimonio y Director Organizador de la prueba El Reventón El Paso, último evento deportivo celebrado en el municipio antes de la erupción del volcán de La Palma, atendía la llamada de Radio Club Tenerife este martes y avanzaba: "Estamos actuando como máquinas porque llevamos muchas horas, me ha tocado la parte logística y esto no se ha vivido nunca. Nos ha hecho reflexionar. Nunca estamos preparados para vivir esto, y más cuando es una primera vez, las expectativas se han sobrepasado".

La respuesta de la población del municipio ha sido sobresaliente. Sin embargo, Omar Hernández, ha querido destacar durante su intervención en Radio Club que los 'curiosos' se abstengan de acercarse a la zona siguiendo las recomendaciones de las diferentes autoridades: "Me gustaría recalcar que la gente que acude a ambos lados de la carretera ya ha provocado algunos accidentes. Se están formando colapsos enormes y pedimos que no transiten por la zona".