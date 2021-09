Ancelotti: "El equipo tiene pelotas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha alabado la actitud del equipo en este inicio de temporada y ha asegurado que tiene "pelotas", aunque es consciente de que "antes o después" tendrán "problemas", y ha adelantado que piensa hacer "algunos cambios" en el partido de LaLiga Santander de este miércoles ante el RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu.

"Podemos mejorar en la continuidad de nuestro juego, en el aspecto defensivo. Creo que estamos al más del 50%; a veces, 60-70%. Hasta ahora, lo hemos hecho bien, porque hemos jugado seis partidos, cinco de ellos fuera en campos complicados como los de Valencia, Sevilla o Milán. El equipo tiene pelotas", ha declarado en rueda de prensa.

Además, ha asegurado que "el espíritu es la base" para "los resultados" que han conseguido últimamente. "Siempre hemos luchado hasta el final", ha advertido. "El equipo defiende bastante bien, pero tenemos que mejorar con la presión más arriba; no podemos pensar en defender siempre en nuestro campo con bloque bajo. Contra el Valencia no lo hicimos bien. En intensidad, en Europa es muy importante la calidad del juego. En una liga, la continuidad es importante", ha expresado.

Sobre el estilo del equipo, el técnico italiano ha explicado que debe "tener en cuenta la historia y la tradición del club y las características de los jugadores". "Ganar es lo primero, luego tienes más posibilidad de ganar si juegas bien. También juega el equipo que no tiene el balón, hay que hacerlo bien con y sin balón. La clave es el equilibrio", ha recordado.

"Tengo que tener en cuenta las características de los jugadores, distintos a la etapa anterior. Tengo que intentar meterles en una buena posición en el campo. El club me conoce muy bien, yo conozco muy bien al club, y creo que en este momento lo estamos pasando bien", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que su relación con el club "es muy buena". "Es una luna de miel para mí. Vamos a pasar momentos menos brillantes. Nunca va a faltar el respeto que tengo por este club, por el presidente y por la afición. Creo que ellos me respetarán a mí. Llegarán momentos complicados y los pasaremos bien. Cuando me echaron también lo pasamos muy bien, porque he vuelto", ha expuesto.

"Por la experiencia que tengo, tendremos problemas, antes o después. Ahora a nosotros nos sale bien, pero vamos a tener problemas. Lo único que tiene que hacer un entrenador es trabajar para resolver los problemas", ha aseverado cuando le preguntaron por las dudas que rondan respecto a la continuidad de Ronald Koeman en el FC Barcelona.

Piensa en hacer cambios

En otro orden de cosas, Ancelotti, que ha confesado que está pensando en hacer "algunos cambios" en el once, ha afirmado que Eduardo Camavinga se está adaptando muy rápido al equipo. "Eduardo tiene todo para jugar en el Real Madrid. Es joven, no tiene presión, está demostrando su calidad. Es muy alegre, en el vestuario habla con la gente e intenta aprender español rápidamente. Es la frescura de la juventud", ha manifestado.

"Él siempre ha jugado como pivote, pero tiene calidad al frente porque es muy rápido con el balón y es un mediocentro completo. Creo que puede cubrir todas las posiciones del medio", ha añadido sobre dónde le ve jugando. "Aporta la calidad de un mediocampista moderno, físicamente muy fuerte. Tenemos un mediocampo con experiencia y con juventud", ha continuado.

El 'Caso Asensio'

También ha hablado de la situación de Marco Asensio. "Todos los jugadores saben que hacer una alineación es muy complicado. Puede ser que Asensio no esté contento, es bastante normal. Asensio no está contento, bien; Isco no está contento, bien... Se entrenan bien. Cuando todos estén enchufados, van a jugar. Cambió la dinámica del partido cuando ellos entraron. No me gustan los jugadores que están contentos cuando no juegan", ha apuntado.

Otro de los jugadores de los que habló es de Vinicius. "A Vinicius le va bien porque tiene más madurez, tiene más confianza y está mostrando toda su calidad. Si viniesen otros jugadores, sería lo mismo. Con 20 años creo que puede jugar dos partidos seguidos", ha continuado, antes de valorar a Hazard. "Físicamente se encontró bien después del partido. Es uno de los jugadores a los que tenemos que evaluar por los antecedentes. Lo importante es la calidad de los minutos, no la cantidad", ha indicado.

Por último, Ancelotti ha insistido en que deben aprender a "convivir" con las lesiones. "Es una temporada que exige mucho a los jugadores, tenemos que convivir con este problema. Uno se lesiona, otro vuelve... La plantilla es bastante completa", ha concluido.