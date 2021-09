"Se ha caído del pedestal de media España": críticas a Verónica Forqué por su comportamiento en 'Masterchef'

Verónica Forqué ha sido duramente criticada en redes sociales por su comportamiento durante la prueba de exteriores del segundo programa de Masterchef Celebrity 6. Después de asumir la capitanía, la actriz cambiaba su actitud respecto a sus compañeros y les soltaba todo tipo de improperios para que estos sacaran el trabajo adelante. Algo que no vieron venir ni los propios concursantes, quienes no daban crédito ante lo que estaban viviendo.

Tras ponerse el delantal de capitana, la actriz cambiaba su actitud por completo con el objetivo de liderar al equipo rojo. Desde un primer momento, Verónica Forqué ha comenzado a ordenar tareas a sus compañeros con unas maneras que le han reprochado las redes. Mientras que algunas personas han asegurado que la actriz ha sido víctima de un exorcismo, otras directamente le han reprochado que su actitud es completamente injustificable en un programa como este: "¿Se tienen que enfrentar a una abusona?".

"No me digas nada, cállate, soy la capitana"

Entre otras cosas, Verónica Forqué ha mandado callar de malas maneras a varias personas: "Sois muy rebeldes, qué poco os han mandado". Principalmente a Samantha Hudson, a quien le pidió desde un primer momento que no la gritara pese a que no lo estaba haciendo y a Edu Navarrete. A pesar de que el que fuera concursante de Maestros de la costura le pidió que se relajara de buenas maneras, esta le respondió con un tono que le dejaba atónito: "A mí no me hables así".

Pero Edu Navarrete no ha sido el único que ha tenido que hacer frente a los reproches de la actriz. A esta lista también hay que sumarle el nombre de Miki, otra de las víctimas de Verónica Forqué. Pese a que el humorista le ha pedido por favor que no aplastara la verdura, Forqué le pedía que no le diera lecciones: "Haces lo que yo te diga y te callas". Aunque Miki seguía pidiéndole por favor que no tirara las cosas al suelo, la actriz aseguraba que iba a hacer lo que le diera la gana porque era la capitana: "No me digas nada, cállate, soy la capitana".

"No me vuelas a decir cuidado, sé lo que hago"

Después de que Vanesa Romero se acercara hasta la posición de su capitana, también se llevaba una reprimenda de la misma. Tras dejar una bolsa de plástico sobre la encimera, Verónica Forqué se la quitaba de malas maneras y le decía que no lo dejara así: "Esto no me lo dejes así, se tira". A pesar de que Vanesa Romero le pidió de buenas maneras que tuviera cuidado para no tirar un rollo de papel de cocina al suelo, esta le contestaba nuevamente de manera hostil: "No me vuelas a decir cuidado, sé lo que hago".

Tras la prueba, Miki reconocía frente a las cámaras de forma irónica que su compañera había ejercido su capitanía "maravillosamente bien" porque son un equipo caótico: "Corremos como pollos sin cabeza por la cocina y menos mal que está ella para darnos paz, calma, tranquilidad y poner a cada uno en su sitio".