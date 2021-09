Cómo liberar espacio en Gmail y otros servicios de Google: esta es el método más sencillo de hacerlo

¿Alguna vez has rebasado el límite de correos de Gmail? En caso de que la plataforma te haya mandado un mensaje advirtiéndote de que tu cuenta ya no da más de sí, es imprescindible que comiences a liberar espacio para poder seguir tanto enviando como recibiendo correos electrónicos a terceras personas. En caso de que no lo hagas, las personas que se pongan en contacto contigo se enfrentarán a un mensaje en el que les advertirán de que nunca llegarás a recibirlo por falta de espacio.

Para saber cuánto espacio te queda en tu cuenta de Gmail, tienes dos opciones. Por una parte acudir a tu perfil de Gmail y buscar entre las opciones hasta dar con una dedicada al almacenamiento y, por la otra, pulsar sobre este enlace que te dirige directamente a esta ventana. Una vez allí, la plataforma te explicará cuánto espacio has consumido y las herramientas de Google en las que lo has gastado. Por norma general, y en caso de que hayas enviado fotografías y vídeo por Gmail, es bastante probable que la herramienta que más recursos esté consumiendo sea Google Drive.

Cómo liberar espacio de Gmail y otros servicios de Google

¿Y cómo podemos liberar espacio en estas plataformas? A día de hoy, tienes varias opciones. La primera y más sencilla de ellas es que te metas en este enlace que te redirigirá a Google One. También podrás descargarte la aplicación para tu teléfono móvil, desde la que podrás seguir los mismos pasos. Una vez allí, selecciona Almacenamiento y navega por la página hasta encontrar una opción bautizada como Recupera tu espacio.

Si pulsamos sobre la opción Libera espacio de mi cuenta, Google nos reenviará a una segunda pantalla desde la que nos ayudará a deshacernos de todos aquellos elementos descartados que estén en la papelera de los distintos servicios de Google. Si pulsas sobre cualquiera de las opciones que te salgan, Google te permitirá revisar la información que podrías borrar de tu cuenta para posteriormente liberar ese espacio.

Podrás deshacerte de los archivos más grandes en cuestión de segundos

Por otro lado, este servicio también te ayudará a desprenderte de aquellos elementos grandes que tengas en tu cuenta de Gmail, en Google Drive o en Fotos. Aquí encontrarás principalmente fotos y vídeos, por lo que es recomendable que revises el contenido del que te puedes deshacer antes de borrar algo que tal vez no querías. Gracias a ello, conseguirás librarte de contenido que tal vez no necesites y hacer hueco para nuevo contenido que pueda llegar a tu dispositivo.

Si, a pesar de todo ello eres incapaz de reducir espacio en tu cuenta porque no quieres desprenderte de nada, tienes un problema. Entre las soluciones al mismo se encuentran algunas como pagar por conseguir más almacenamiento, crearte una nueva cuenta de correo electrónico o subir lo que ya tengas a otra nube.