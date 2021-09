De una retirada segura tras facturarse las dos piernas a ser campeón del WPT: la historia de Martín Di Nenno

Un terrible accidente de coche en enero del año 2016 arrebató al jugador argentino de pádel Martín Di Nenno a dos amigos. Él salió con vida, con las dos piernas fracturadas. Debido a la gravedad de las lesiones, le dijeron que no volvería a jugar al pádel a nivel profesional. Cinco años y ocho meses después, Di Nenno levantó este fin de semana el torneo de Barcelona del World Pádel Tour junto a su compañero Paquito Navarro.

El número 11 del mundo se emocionó tras la consecución de su primer gran título y se besó las piernas. En SER Deportivos ha intentado explicar su gesto: "Me salió, ni sabía que me estaban grabando, fue algo que me salió en el momento y por suerte salió retratado en un vídeo", le ha dicho a Pacojó.

“Más allá de haber ganado el título, yo ya estaba contento por el simple hecho de volver a competir. Poco a poco empecé a subir escalones, alguno sin darme cuenta, empecé a sentirme mejor tanto en lo físico como en lo emocional. Poco a poco he ido a más y me encontré justo este año con la posibilidad de tener a un compañero como Paquito, que para mí es el mejor del mundo. Me ha dado un impulso muy grande para sacar lo mejor de mí y ganar mi primer torneo”, ha relatado.

Su recuperación

Preguntado por el proceso de recuperación tras su grave accidente, Di Nenno ha insistido en la importancia de lo físico y, sobre todo, de lo emocional. “Primero tuve que reacondicionar la parte física, porque estuve un tiempo sin caminar. Tuve que volver a coordinarme para andar y luego para correr, que parece muy sencillo pero me costó mucho. Una vez que estaba bien de lo físico, volví a competir. Pero evidentemente en mi cabeza no tenía las cosas acomodadas, así que ese fue el segundo paso. Una vez que se unieron esas dos cosas y estuve tranquilo, ahí fue donde volví a sentirme bien a la hora de competir”, ha contado.

El domingo ganó su primer grande, pero su victoria más importante la consiguió hace tiempo, como ha explicado: "Yo estaba muy contento con el hecho de volver a competir y estoy seguro que mi familia también, más allá de la victoria". "Estaba un poco que no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor tras la victoria, tenía sensaciones encontradas. Por momentos me ponía a llorar, en otros reía, hablaba del partido, hablaba de otra cosa, me ponía a llorar de nuevo… Fue un ida y vuelta de emociones que no entendía, fue todo el día así", ha añadido.

Di Nenno se queda con los mensajes de los que siempre estuvieron a su lado: "Más que nada me quedo con la gente que me vio en ese momento tan mal y me dio ánimos desde un primer momento. Me alegré mucho con los mensajes de la gente que me quieres y que estuvo en ese momento cuando estaba mal y ahora están con lágrimas de felicidad por el torneo", ha apuntado.

Eso sí, ya mira a Lugo, donde desde este jueves compite de nuevo con Navarro: "Yo estoy intentando dejar las emociones de lado y este jueves poner los pies sobre la tierra y empezar a volver a jugar como lo venimos haciendo, que creo que estamos teniendo un buen nivel y a intentar mantenerlo y sin ponernos presión de que tenemos que ganarlo", ha sentenciado.