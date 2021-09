DIRECTO | Calviño, al PP: "Para resolver los problemas no vale su actitud de crispación y energía negativa"

El Congreso acoge esta mañana la sesión de control al Gobierno marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Cuca Gamarra (PP) pregunta a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la gestión del Gobierno en materia económica. "Llevamos tres años haciendo una política económica coherente. Y ustedes llevan tres años atacándonos con los mismos argumentos que no se sostienen", ha respondido.

"No quieren que la ciudadanía entienda que se oponen a todo. Desde las medidas para bajar el precio de la energía hasta la renovación del CGPJ. Para resolver los problemas no vale su actitud, en su bancada solo hay crispación y energía negativa", ha insistido la vicepresidenta.

Edurne Uriarte (PP) ha preguntado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la mesa de diálogo con Cataluña. Bolaños ha echado en cara al PP que no apueste por la negociación y por el diálogo en el conflicto catalán: "Ustedes son el conflicto, nosotros somos el diálogo. ¿Me podría decir cuál es su proyecto para Cataluña? ¿Van a poner mesas petitorias contra el diálogo? ¿De verdad que no quiere que nos entendamos?".

📹 VÍDEO | Félix Bolaños lanza una pregunta al PP: "¿Cuál es su proyecto para Cataluña? Su gobierno significó dos referéndums ilegales, dos leyes de desconexión y una declaración unilateral de independencia, esa es su hoja de servicio en Cataluña" https://t.co/NNKuSsAdv1 pic.twitter.com/vhjD4GnKkJ — Cadena SER (@La_SER) September 22, 2021

La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado a la ministra de Sanidad cuándo tiene previsto el Gobierno impulsar la Estrategia Nacional de Salud Mental aprobada por esta Cámara en julio de 2020. "Hemos creado la especialidad de Psiquiatría infantil y adolescencia. Hemos recibido 700 alegaciones y queremos aprobarlo en consenso. Ofrecemos trabajo, compromiso y determinación para colocar la salud mental en el centro. El tema nos preocupa y nos ocupa y espero contar con el apoyo de esta cámara", ha explicado la ministra Carolina Darias.

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha preguntado al ministro de la Presidencia sobre la retirada de la bandera de España antes de la comparecencia de prensa del presidente de la Generalitat el pasado miércoles.

"Le he llamado para quedar y no me ha respondido. Quedamos dónde quiera y cuándo quiera. Me gusta dialogar con los que piensan diferente porque así quizá se le abra la mente", ha dicho Bolaños.

"No tengo ninguna intención de encontarme con usted en un parque. Mejor aquí con luz y taquígrafos", ha contestado Espinosa de los Monteros. "Se someten a los separatistas porque los necesitan", ha continuado.

"Frente a las bofetadas, diálogo. Frente al odio, convivencia. Este Gobierno está, por primera vez, encarando el problema. ¿Cuál es su proyecto? ¿Que los catalanes estén al borde del abismo? Ahí no nos van a encontrar", ha dicho Félix Bolaños.

Por su parte, Macarena Olona (Vox) ha interpelado a la portavoz del Gobierno y ha lamentado no poder preguntar a la vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Su concepto de país es tan pequeño que se creen que solo caben los que piensan como ustedes. No están tan lejos de los radicales porque cuando no cumplen las normas, debilitan el Estado. Cuiden la democracia. Le ruego también que sean respetuosos con los periodistas que velan por el derecho a informar. Este Gobierno no se va a parar de trabajar para avanza en derechos. Lamento no contar con una derecha como la alemana que no pacta con la extrema derecha que ustedes representan", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Suspendido el pleno del Congreso este martes por un incidente con Vox

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, ha suspendido este martes el pleno después de que el diputado de Vox José María Sánchez García insultara a la diputada socialista Laura Berja, mientras esta defendía una iniciativa de su grupo para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas.

Rodríguez ha llamado la atención del diputado de Vox hasta en tres ocasiones "en base al Reglamento de la Cámara" y le ha pedido que retirara el insulto ("bruja"), a lo que se ha negado y ha permanecido en su escaño arropado por los parlamentarios de su formación, entre ellos su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros,

Ante la negativa de Sánchez a abandonar el hemiciclo, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante diez minutos, tras los que se ha reanudo la sesión, y el diputado de Vox ha retirado el insulto. "Retiro que la he llamado bruja", ha dicho.

Lo que dice el Reglamento

Sin embargo, varios diputados de su grupo han insistido en que no debía marcharse, porque se trataba de una "expulsión claramente ilegal" al no haberse aplicado "debidamente" el reglamento de la Cámara, según ha argumentado la diputada Macarena Olona.

A su juicio, el vicepresidente primero no ha advertido al diputado de Vox de manera expresa de las consecuencias de esa supuesta alteración del orden, que para Vox no ha sido tal, denunciando además que Rodríguez ha actuado de forma "abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento".

El artículo 194 del Reglamento, del capítulo correspondiente a la disciplina parlamentaria, establece que si un diputado "que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada", le será retirada la palabra, y el presidente le podrá expulsar.