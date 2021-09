La conversación en la que Michael Jordan ofreció a Madonna "satisfacerla" y ella le rechazó por su compañero

Han pasado muchísimos años, pero no dejan de salir historias sobre uno de los equipos más legendarios de la historia del deporte: los Chicago Bulls de Michael Jordan que ganaron seis anillos.

La última anécdota la ha puesto en conocimiento de todos uno de los técnicos asistente de los históricos Bulls, Johnny Bach. Los protagonistas son difícilmente mejorables: Michael Jordan, Scottie Pippen y Madonna.

La 'reina del pop' rechazó a Jordan por Pippen, según ha relatado Bach. "Madonna solía ir a recoger a Pippen en una limusina con un jacuzzi cada vez que íbamos a Los Ángeles, y Jordan siempre intentaba seducirla. Deberías haber visto a las chicas que Pippen tenía esperándole en todos los lugares a los que íbamos. Madonna solía recogerle en una limusina cada vez que íbamos a Los Ángeles. Michael solía decirle que podía satisfacerla mejor, y Madonna le respondió: 'No hay ninguna posibilidad de eso", ha desvelado, según ha recogido la cuenta especializada en NBA ClutchPointsNBA.

Madonna también mantuvo una relación con otro de los integrantes de aquellos Chicago Bulls, Dennis Rodman, a quien llegó a ofrecer 20 millones de dólares por tener un hijo, según desveló hace tiempo Rodman. "Madonna me dijo que si le dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando. 'Estaré allí en cinco horas', me dijo", contó.