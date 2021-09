El ya exentrenador del Alcorcón Juan Antonio Anquela ha explicado cómo ha sido su salida del club madrileño, del que fue destituido el pasado sábado. Según comunicó el entrenador jienense, no le permitieron dar rueda de prensa ni despedirse de sus jugadores. Ha descrito todo en SER Deportivos, en una entrevista realizada por Francisco José Delgado

¿Cómo está?

Bien, ya tranquilo, intentando digerir esto y pasar página, que en el fútbol no hay otra que pasar página lo más pronto posible.

No le han dejado despedirse de la afición. Yo le doy un minuto para despedirse en SER Deportivos.

Ya le he dado las gracias a toda la gente que tenía que dárselas. No hemos tenido la ocasión de hacer una rueda de prensa. Ha sido una cosa que no he vivido en ninguno de los clubes en los que he estado. Ahora lo que me preocupa es que se solucionen las condiciones y los temas contractuales y nada más.

¿Por qué le echan del Alcorcón en la jornada en la que estamos? Esto acaba de empezar…

Esa es una pregunta a la que no puedo contestar. Lo único que puedo decir es que he trabjado de la misma manera que lo hicimos el año pasado. Habré perdido la confianza de los que mandan y en eso no puedo ni voy a entrar. He trabajado lo mismo. El año pasado lo conseguimos, tenía muchas dudas de seguir porque quería hacer otras cosas y el corazón me pudo, el corazón ganó a la cabeza. Lo único que puedo hacer es que no me vuelva a pasar, hacer lo que diga la cabeza y el corazón pararlo un poquito.

¿Los que mandan le han mandado hacer alguna cosa que usted no quería hacer?

Para nada. Lo único, que no he tenido mucho peso en muchas cosas.

¿Qué le han dicho sus jugadores?

No he podido hablar con ninguno, no he podido despedirme. Luego me han mandado mensajes. Cuando me dijeron que estaba fuera del equipo fue después del entrenamiento y ya se habían marchado todos y al día siguiente era día de descanso.

¿Se va de un Alcorcón muy distinto al que llegó?

(Silencio largo) La diferencia es grande. Igual es problema mío y no vi la diferencia. Yo he ido siempre recto y he creído en todo el mundo y a veces te das cuenta de que eso no es así.

¿Qué ha aprendido?

He aprendido que hay que dejar que la cabeza mande y no el corazón. Cuando yo fui al Alcorcón nadie quería ir al Alcorcón, el único que creyó que eso lo íbamos a sacar era yo y luego fui inculcando y fui llevándome más gente a mi pensamiento y lo conseguimos todos, sobre todo por el esfuerzo de los jugadores, que es lo más importante. Se perdió antes de empezar la temporada. Antes de empezar la temporada ya no creían en mí. Tras terminar el partido del Espanyol, en su cabeza no estaba que yo pudiera seguir, pero mandaron otras cosas.

¿Y qué mandó?

El 50 aniversario, un tirón mediático, creo que mandó eso, pero en su fuero interno estoy seguro de que no querían que no continuase y no sé qué malo había hecho yo.