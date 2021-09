Con 60 años, buscado por la Interpol y con 50 hijos: el debut más increíble del vicepresidente de Surinam

Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam y antiguo líder guerrillero, batió un récord histórico al debutar con 60 años y 198 días con el equipo de su propiedad, el Inter Moengotapoe, que cayó en el partido disputado en su propia casa contra el Olimpia de Honduras por un contundente 6-0 en choque oficial de la Liga de la CONCACAF.

Los medios de Surinam, un país sudamericano de medio millón de habitantes que hace frontera con Guyana, Guayana Francesa y Brasil, dan buena muestra este miércoles del tardío debut de su vicepresidente, que con una ostensible barriga impropia de un deportista se mostraba contemplativo mirando a sus compañeros en medio del terreno de juego.

Increíble! En mi vida me había pasado narrar algo así!

Olimpia al MT está ganando al Inter Moengotapoe de Surinam, pero la historia es la titularidad de Ronnie Brunswijk, 60 años! Vicepresidente de Surinam, ha sido rebelde, ladrón de bancos, político, empresario y tiene 50 hijos! pic.twitter.com/rpjUIOKjWI — Marco Cancino (@MarcoCancino) September 21, 2021

Tiene 50 hijos

Las fotos de la prensa de Surinam, que no se sorprenden por ver a su veterano vicepresidente sobre el césped a sus 60 años, destaca el mal resultado del Inter Moengotapoe y no critican el rendimiento de este peculiar personaje que tiene 50 hijos y era ladrón de bancos en su juventus, en el partido jugado la noche del martes.

Brunswijk, que jugó 54 minutos con el dorsal 61 y el brazalete de capitán, salió haciendo honor a su puesto encabezando al resto de jugadores al terreno de juego.

El desempeño de Brunswijk no parece que fuera destacado y decidió no terminar el partido, que no podrá repetir en Honduras debido a que sus problemas con la justicia -es buscado por la Interpol- le impiden salir del país.

La Asamblea Nacional de Surinam eligió en julio de 2020 al antiguo líder rebelde, al frente del Partido de Liberación General y Desarrollo (ABOP), para el puesto de vicepresidente.

El acto fue liderado por el propio Brunswijk debido a su posición de presidente de la Asamblea Nacional, aunque como el mismo era candidato a la vicepresidencia entregó la dirección de la cámara.

El nombramiento de Brunswijk como vicepresidente llegó acompañado de fuerte polémica, ya que fue condenado en los Países Bajos por tráfico de drogas y es reclamado por tribunales internacionales.

Brunswijk es una controvertida figura en su país por tratarse de un exlíder rebelde, político y empresario que después de haber servido a principios de la década de 1980 como el guardaespaldas personal del expresidente del país y antiguo militar Desi Boutersen formó el grupo guerrillero Ejército de Liberación de Surinam, mejor conocido como el Comando de la Selva.

La prensa local no da datos de si Brunswijk continuará jugando partidos en casa con su equipo ni de su plan de entrenamiento dada su elevada edad para un deportista de elite.