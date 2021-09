Javier Tebas: "La Superliga es como Robin Hood pero al revés"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha participado este jueves en el World Football Summit en el estadio Wanda Metropolitano, y se ha vuelto a mostrar muy crítico con la Superliga europea. "La Superliga era Robin Hood pero al revés: robar a los pobres para dárselo a los ricos", ha apuntado Tebas, que ha apelado por las buenas gobernanzas y no por cambiar los formatos actuales. "Cambiando los formatos lo que se hace es arruinar a otros", ha añadido.

Consulta las declaraciones más destacadas del presidente de LaLiga:

La Superliga

"Espero, y por ejemplo lo vemos con el Mundial de Clubes, UEFA tiene una postura muy clara respecto a la Superliga. Las 55 federaciones de Europa, todas las ligas europeas también, CONMEBOL también... Espero que a partir de 2024 nos dediquemos a nuevas formas de gobernanza, que ayudemos a explotar mucho mejor los recursos".

"No hay que cambiar los formatos. Cambiando los formatos lo que haces es arruinar a otros. La Superliga era Robin Hood pero al revés: robar a los pobres para dárselo a los ricos".

"En LaLiga hay unos órganos de gestión que dan unos equilibrios entre los grandes y los pequeños. Evidentemente grandes, medianos y pequeños. No vale solo la opinión de los grandes. Si solo vale la opinión de los grandes, el fútbol estaría arruinado en cinco años. Si tu trasladas esa filosofía a cualquier ámbito de una empresa, los sectores estarían arruinados y en manos de multinacionales. Eso lo vimos el día de la Superliga y el día del Chiringuito. Lo venderemos todos y os daremos dinero. Vamos a ser muy solidarios. No, mira. No se trata de eso.

Las televisiones de LaLiga

"El que haya dos suscripciones para el fútbol no es nada nuevo. En Italia ha sido así, en Alemania es así. En Inglaterra son Sky y British Telecom... Esto no es una novedad. Lo que pasa es que cuando se adjudican se ponen de acuerdo para integrar el producto (...) Al final, el acceso, y nosotros trabajamos para eso, es para que sea más universal, más fácil y al mejor precio. Creo que se pueden llegar a mejores precios".

"El partido ya no va a ser exclusivo en la televisión en abierto. Creo que las plataformas de pago compartirán ese partido. Ahora no va a ser exclusivo. Por ejemplo, se podría ver en Gol TV o en Movistar LaLiga".

Declaraciones a la salida de Tebas

"Hay calendario ya y se aplazarán los partidos. No es la primera que se aplaza un partido".

"Creo que Ceferin, el año pasado, fue el mejor ejecutivo del fútbol. Hizo lo que tenía que hacer".

"Todavía no hay calendario para el Clásico, pero ya se recuperarán los partidos, hay fechas disponibles".

"No puedo opinar de temas deportivos como el de Koeman. No me gusta que ningún club, ni el Barça ni otros clubes, tengan problemas institucionales. Ojalá lo arreglen y nada más".