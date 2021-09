Los juegos de la Nintendo 64 y la Sega Mega Drive llegarán próximamente a la Switch

Nintendo ha dado a conocer, a través de uno de sus ya clásicos Nintendo Direct, la llegada de un catálogo de videojuegos tanto de Nintendo 64 como de Sega Mega Drive a Nintendo Switch Online. Todo ello en un evento marcado por grandes sorpresas como el esperadísimo Bayonetta 3, una nueva aventura de Kirby en mundo abierto que recuerda a títulos como Super Mario Odyssey o una película de animación inspirada en el famoso fontanero.

Después de dar a conocer algunos de los títulos que llegarán próximamente a la consola híbrida de Nintendo, incluso expansiones de videojuegos tan populares como Monster Hunter Rise: Sunbreak o Splatoon 3, la compañía ha sorprendido a su comunidad de jugadores y jugadoras con la llegada de una colección de videojuegos de dos de las videoconsolas por excelencia del siglo XX. Pese a que los rumores apuntaban a videojuegos clásicos de la Game Boy, Nintendo confirmado la llegada de juegos tan populares como The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Sonic 2, entre otros.

Estos son los juegos de Nintendo 64 que llegarán próximamente a Nintendo Switch

Según ha dado a conocer la compañía, estos videojuegos llegarán a través de un pack de expansión de su modelo de suscripción Nintendo Switch Online que llegará a finales de octubre. Por lo tanto, y para poder jugar a estos videojuegos, habrá que pagar un precio extra a los 3,99 euros mensuales que se pagan de forma habitual por el servicio. ¿Y cuáles son los primeros juegos que estarán disponibles con esta suscripción?

En el caso de la Nintendo 64, la compañía ha confirmado títulos tan populares como Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Mario Kart 64. También otros juegos como Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack y Yoshi’s Story. Entre el resto de videojuegos a los que podremos disfrutar con esta nueva suscripción podemos encontrar el Banjo-Kazooie, el Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario y F-Zero X.

Estos juegos clásicos de Nintendo 64 estarán disponibles a finales de octubre, el mismo día del lanzamiento de #NintendoSwitchOnline + Paquete de expansión. ¡Algunos títulos, como Mario Kart 64, serán compatibles con el modo multijugador en línea! pic.twitter.com/KelnMrvPss — Nintendo España (@NintendoES) September 23, 2021

Estos son los juegos de Sega Mega Drive que llegarán próximamente a Nintendo Switch

Respecto a los videojuegos de la Sega Mega Drive, Nintendo ha anunciado la llegada de títulos como Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines y Contra: Hard Corps. También otros como Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A y Phantasy Star IV. Por último, la suscripción incorpora otros juegos como Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master y Strider.

Podrás disfrutar de estos juegos de SEGA Mega Drive cuando se lance #NintendoSwitchOnline + Paquete de expansión a finales de octubre. pic.twitter.com/eRJq6rLAoR — Nintendo España (@NintendoES) September 23, 2021

Por otro lado, la compañía también ha confirmado la llegada de mandos inalámbricos Bluetooth tanto para la Nintendo 64 como para la Sega Mega Drive. Según han dado a conocer durante la presentación, ambos costarán 50 dólares, pero la fecha de lanzamiento todavía no ha sido anunciada.