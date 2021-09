Proponen una revolución total: quieren implantar el campo atrás en el fútbol

El fútbol está viviendo nuevos tiempos, y hay muchas propuestas sobre la mesa: la Superliga, unificar los partidos de selecciones, un Mundial cada dos años... El mejor ejemplo es la implantación del videoarbitraje desde hace unos años. Una decisión que ha provocado opiniones de todo tipo, como seguro lo hace la propuesta del entrenador del AC Milan, Stefano Pioli, que ha señalado una norma que podría cambiar radicalmente el fútbol.

Se trata del campo atrás. Con esta medida, que se usa en otros deportes como el baloncesto, el técnico señala que de esta manera el fútbol sería mucho más ofensivo de lo que es ahora. "Si queremos ver más un fútbol de ataque en partidos modernos, hay que introducir una regla en la que no se pueda volver al propio campo una vez se haya superado la línea del centro del campo", ha señalado el entrenador italiano en rueda de prensa.

Mundial cada dos años

Arsene Wenger ha asegurado que está dispuesto a "asumir el riesgo" de organizar un Mundial cada dos años porque el resultado es conseguir que el fútbol sea mejor. El exentrenador, que ahora actúa como director de desarrollo del fútbol dentro de la FIFA, es el impulsor del nuevo calendario futbolístico que pretende agrupar los clasificatorios de selecciones en un único mes y disputar el Mundial cada dos años a partir de 2026.

"El riesgo es hacer el fútbol mejor, así que estoy dispuesto a asumirlo", dijo Wenger en una entrevista con 'BBC'. "El calendario actual no es claro, no es simple, no es una manera moderna de organizar una temporada. Lo que es absolutamente demencial para los jugadores son los continuos viajes, el jet lag... Reduciendo la fase de clasificación, jugadores y clubes se beneficiará", dijo Wenger, quien también defendió que la Copa del Mundo no perderá valor al celebrarse cada dos años.

"El Mundial es un evento tan grande que no perderá prestigio. Los jugadores quieren ser los mejores del mundo y quieren serlo todos los años. Esto no es una cuestión de ego mía. Me han pedido que ayude a diseñar el calendario del mañana y estoy consultando a todo el mundo".