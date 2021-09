Vuelve Ansu Fati: el regreso del dorsal '10' a un Camp Nou necesitado de ilusión

El dorsal '10' vuelve al Camp Nou. En esta ocasión no es para ver los regates vertiginosos, los goles imposibles y la calidad del que es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo. Leo Messi ya es historia pasada en 'can Barça'. Ahora, ese número lo tiene un jugador que, en cierta medida, sigue los pasos del argentino con el FC Barcelona.

Canterano, que realizó una gran irrupción para ganarse el cariño del barcelonismo y que, cuando llegó su oportunidad, asumió galones y heredó el dorsal '10'. En mitad de este proceso, una lesión que le ha dejado en el dique seco cerca de once meses. Ahora, Ansu Fati vuelve a una convocatoria para ilusionar al aficionado azulgrana, que anda deprimido cuando ve lo que un día fue su equipo y en lo que se ha convertido actualmente.

El barcelonismo y Koeman necesitan a Ansu

El Barça, probablemente el más plano del siglo XXI, necesita de Ansu Fati cuanto antes. También quizá lo busca un Ronald Koeman que tiene puestas en él sus esperanzas para poder seguir al frente del banquillo del Barça. Si con la llegada del extremo el equipo recupera el juego vistoso y también los buenos resultados, se minimizará el incendio creado en torno al entrenador azulgrana.

Con su convocatoria, recupera el equipo a un delantero que era más que necesario viendo las bajas de Braithwaite, Agüero, Dembélé y el propio Ansu. En los últimos encuentros se ha visto a un Barça sin apenas desborde, plano y con pocas ideas ofensivas. Frente a esas características, emerge la figura de un jugador que representa todo lo contrario en el terreno de juego.

Ansu es desequilibrio, velocidad y descaro, pero ahora existe un handicap muy a tener en cuenta. Vuelve tras estar casi diez meses lesionado y todas las miradas están puestas en él. Se le medirá en cada acción, por lo que debe ser paciente y ser consciente de que no va a volver al mismo nivel al que estaba antes de su lesión. Será algo progresivo y que necesitará tiempo.

Mensaje de tranquilidad desde el seno azulgrana

Ronald Koeman, en la previa del partido con el Levante, se mostró completamente cauto respecto a la recuperación de Ansu Fati: "Falta mucho para que el jugador esté como ha estado. No se puede recuperar en dos partidos ni en dos semanas. Tenemos que estar atentos en ese sentido. Si tiene que jugar un partido de plenas exigencias en mitad de noviembre, tendrá que ser ahí. Si es antes lo dirá su estado".

El escenario será idílico para volver a ver de corto a Ansu Fati, aunque sea un cuarto de hora. El Camp Nou, de nuevo con público, se aferra a su figura. Será importante no cargarle de presión ni de excesiva responsabilidad. El propio técnico ha dicho que hay que tener paciencia y que aún no está para asumir un partido de máximas exigencias. Es una gran noticia su regreso, no hay duda, pero también hay que tener en cuenta que vuelve tras estar cerca de once meses parado.

El peso de un dorsal: el '10' de Leo Messi

Heredar el dorsal de Leo Messi no es nada fácil. Todo hacía indicar que el número daba tanto vértigo que nadie se atrevería a cogerlo. Sin embargo, el 1 de septiembre cuando el mercado de fichajes ya estaba cerrado, el club hizo oficial que era Ansu Fati quien adquiría el dorsal que había dejado huérfano Leo tras marcharse al PSG.

Cinco años tuvo Ronaldinho el número 10 a su espalda desde que llegó a la Ciudad Condal, procedente de, curiosamente, el equipo parisino en 2003. Tras su marcha en 2008, Messi fue el jugador encargado de coger ese dorsal y de mantenerlo hasta el 2021.

El programa Què T'hi Jugues de la Cadena SER desveló que fue Busquets el futbolista que le dijo a Ansu que llevase el '10'. Respecto a este tema, Fati ha reconocido ante los medios del club que "es un honor llevarlo. Es una presión más, pero que cuando estás en el primer equipo, tienes que asumir tu responsabilidad".

Un calvario de recaídas

La recuperación del futbolista ha sido un continuo aplazamiento de fechas en busca de su recuperación. Desde que fue intervenido el 9 de noviembre de 2020, han pasado casi once meses para poder volver a vestirse de corto. Nadie podía imaginarse cuando abandonó el terreno de juego frente al Betis que iba a estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego.

Hasta cuatro momentos importantes se marcan en el proceso de recuperación de Ansu Fati. Cuatro intervenciones que han hecho que la paciencia y la madurez del jugador tengan que verse obligatoriamente desarrolladas. A las puertas de sus 19 años, está de nuevo ante la oportunidad de volver a encandilar a todo el mundo del fútbol.

Así sonó en Carrusel Deportivo su marcha del terreno de juego

Eran las 16:45 en Barcelona. Mandi arrollaba a Ansu Fati dentro del área y el colegiado pitaba penalti. El extremo español salió renqueante de la jugada, pero terminó los quince minutos que le quedaban a la primera mitad del Barça - Betis. Ansu no paró de probarse y en ningún momento se encontró cómodo del todo. Tras volver del túnel de vestuarios, Ansu no salió al campo y fue sustituido por Leo Messi.

Así sonó en Carrusel Deportivo, de la mano de Dani Garrido y todo el equipo, el momento en el que Fati no salió al césped del Camp Nou: