El París Saint Germain se impuso anoche al Montpellier por 2-0. Los de Pochettino están imparables en el campeonato doméstico con ocho victorias en ocho partidos. Sin embargo, Mbappé nos dejó una de las secuencias de la jornada en un Parque de los príncipes que es noticia cada fin de semana, y no exactamente por el rendimiento deportivo.

Si la semana pasada, fue el cambio de Leo Messi en el minuto 75 cuando empataban 1-1 contra el Lyon lo que incendió la actualidad parisina, ahora fue el turno de Kylian Mbappé, quien también fue protagonista tras ser sustituido. No fue con Pochettino el enfado, tal y como sí hizo Messi, sino con Neymar, quien se encontraba en el campo.

Cuando el francés se encontraba en el banquillo acompañado de Gueye vio cómo Neymar se asociaba con Julian Draxler en una jugada del partido. Un gesto que despertó la ira y crítica del francés sobre el brasileño, apelando a que si estuviese él en el lugar del alemán la jugada no habría tenido el mismo desenlace. Las cámaras pillaron el momento exacto de la crítica de la estrella de París: "Él no me la pasa", se le entendió en una secuencia emitida por Canal Plus Francia.

Este vídeo ha sido viralizado en redes sociales y está siendo comentado por millones de personas alrededor del mundo, que ven cómo el campo de las estrellas se convierte semana tras semana en el campo de los líos.