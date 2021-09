Michael Jordan y Stephen Curry fueron dos de las grandes estrellas que se congregaron en Whistling Straits. Allí se produjo una paliza de Estados Unidos a Europa, sin embargo si algo se debe destacar del lado europeo es el papel de los españoles: Jon Rahm y Sergio García. Los golfistas de Barrika y Borriol fueron de lo poco destacado de Europa en una Ryder Cup en la que no tuvieron ninguna opción.

Las dos leyendas de la NBA charlaron distendidamente al lado del Lago Michigan para analizar y comparar el baloncesto con el golf. Entre otras muchas reflexiones, la que más destaca es la de Jordan a Jon Rahm. No dudó en elogiar al español y a su swing, que para él es el mejor de la Ryder, o al menos el que le gustaría tener.

"¿De qué jugador de Estados Unidos o Europa te gustaría tener su swing?", le pregunta Curry y Jordan se decanta por el español. "Jon Rahm. Tiene un swing rápido, no pierde el tiempo. Me encanta su estilo y además muestra sus emociones y está jugando muy bien ahora mismo".

Las declaraciones de Rahm tras su buen papel con Sergio García

Jugar con Sergio y ganar esos partidos es lo más divertido que me ha pasado en un campo de golf de largo", confesó Jon. "Espero que podamos volver a hacerlo más veces. Para un tipo como yo que admiró a Seve y a Olazábal y su increíble récord de la Ryder Cup, creo que 11 victorias, dos derrotas y dos empates, esto es revivir la historia de esta competición. No digo que vayamos a batir su récord, pero me gustaría seguir sumando con él".