La historia de rebelión de Álex Palou, el primer español en ganar la IndyCar

Álex Palou (San Antoni de Vilamajor, Barcelona, 1997) ha hecho historia al convertirse en el primer piloto español en ganar la IndyCar. De esta forma, ha puesto su nombre con letras de oro logrando uno de los mayores logros para el automovilismo español y poniéndose a la altura de uno de los grandes deportistas de nuestro país en este ámbito como Fernando Alonso.

La historia de Palou es la historia del inconformismo. La historia de un chico catalán que soñaba con la Fórmula 1 y que la Fórmula 2, su 'filial' ya le cerró la puerta por las asombrosas cantidades de dinero que exigían. Ese fue el punto de inflexión para Palou, quien decidió cambiar radicalmente su vida profesional y trasladarse hasta el continente asiático, concretamente a Japón.

Tercero en la Fórmula 3 del país asiático y en la Super Fórmula, actuaciones que le valieron la apuesta de Team Goh, equipo de automovilismo japonés fundado por Kazumichi Goh en 1996, que, junto al grupo inversor Monaco Increase Management (MIM), proyecto de Salvatore Gandolfo y que le sigue acompañando en su carrera, le valieron el salto a Estados Unidos.

Su trabajo 'sucio' en categorías con menos glamour y con apenas difusión le valió de trampolín para fichar por Chip Ganassi Racing, escudería con la que se ha proclamado campeón de la IndyCar. Sus inicios fueron muy buenos con tres victorias, sin embargo la tercera de ellas es la que debe tener una mención especial, en Portland. Consiguió la pole, fue relegado a la última plaza y aun así consiguió salir victorioso.

El año 2021 será para Palou absolutamente inolvidable. Él ya avisaba al mundo del automovilismo español de que algo muy gordo estaba por llegar, cuando se le escapó las 500 millas de Indianápolis. Álex Palou se subió a un meritorio podio, al que jamás se había subido un piloto español, demostrando que tenía ganas de seguir haciendo historia.

Lo demostró en el circuito de Long Beach, donde después de una gran temporada regular le valía una tímida decimosegunda posición para alzarse con el título a sus 24 años. Todo ello en su primera temporada, como 'rookie' de la parrilla. Se ha convertido en el tercer campeón más joven de la historia de la IndyCar Series.

Álex Palou / INDYCAR

"Estoy viviendo un sueño"

Álex Palou, tras lograr uno de los mayores éxitos para el automovilismo español se expresó lleno de felicidad con los medios: "Qué carrera, qué temporada. Este equipo es increíble, no sé qué decir. Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo. Estoy muy feliz y quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho todo esto posible. Para ser sincero, estoy muy orgulloso de ser campeón gracias a la oportunidad que me han dado. Estoy viviendo mi sueño", declaraba el joven español al finalizar la carrera. "Ha sido una temporada en la que he aprendido mucho del equipo, de mis compañeros, hemos luchado, con momentos buenos y no tantos, y con ganas de ganar, tenía demasiada hambre por este título", señaló.