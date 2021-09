Así convencieron a Nasri para jugar en el Sevilla: "Puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras"

El futbolista francés Samir Nasri ha confirmado su retirada. El centrocampista que se dio a conocer en el Olympique de Marsella y que despuntó en el Arsenal, también pasó por el Manchester City y por el Sevilla. Fue del equipo español donde el jugador ha podido contar una anécdota sorprendente con el que por entonces era el entrenador del conjunto hispalense, Jorge Sampaoli.

El técnico argentino, que dirigía al Sevilla en la temporada 2016-2017, necesitaba en sus filas al centrocampista Nasri. "Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré con el club. Sólo te pido que juegues bien el fin de semana", ha explicado el futbolista en el medio francés 'Le Journal du Dimanche'. Incluso se ofreció a cuidarle el perro "si quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar".

Tras pasar 18 meses sin jugar por una sanción debido a un tratamiento con sustancias dopantes, Nasri ha decidido finalizar su carrera como futbolista profesional. Aunque no se cierra todas las puertas al mundo del fútbol ya que Sampaoli entrena actualmente en el Marsella, equipo donde creció como jugador. "No me veo volviendo a Francia si no es para jugar en el Marsella", ha dicho.

Los elogios a Pep Guardiola

Para Samir Nasri, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, es "un genio" a nivel táctico. El francés coincidió con él en ese equipo y ah asegurado que se quedó sorprendido con la calidad del técnico español. "He trabajado con muchos grandes entrenadores, pero él tiene algo más. Va hasta la obsesión. Conoce y sabe todo. Ve los huecos y consigue mostrártelos", ha indicado el actual comentarista de Canal+ para la Liga de Campeones.

Nasri, de 34 años, ha recordado que cuando estuvo en el Arsenal (2008-2011) los llamaban "el Barça de Inglaterra". "Pero cuando jugábamos contra el verdadero Barça no llegábamos. Imposible presionarlos. (...) Y después trabajé un poco con Pep y lo entendí". "Con su organización sabes dónde están tus compañeros, casi al centímetro", ha señalado antes del encuentro que este martes enfrentará en París al Manchester City contra el París Saint Germain (PSG) en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El exjugador francés se ha decantado por el Manchester, aunque admite que el PSG ha creado "una cosa de locos" con sus recientes fichajes. "En Francia no se es muy consciente. Ya con Messi: no pensábamos que fuera a dejar el Barcelona, y cuando lo hace, ¿dónde va? A París. Sergio Ramos lo mismo. Han prolongado a Neymar, han conseguido mantener a Mbappé. Es una locura", ha sostenido.