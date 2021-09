La Policía advierte: cuidado con este mensaje relacionado con tu banco, es una peligrosa estafa para robarte

Si te ha llegado este mensaje relacionado con tu banco, ni caso. La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con el control de tus datos personales y bancarios. Otro caso de smishing mediante el que los atacantes se hacen pasar por una institución pública o una compañía de renombre para conseguir lo que se propongan sin levantar sospechas.

En esta ocasión, tal y como revela el cuerpo de policía en su perfil de Twitter, los responsables del ataque se hacen pasar por Bankia para robarte tanto tus datos personales como bancarios. Sin embargo, tal y como ha advertido el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en varias ocasiones, los estafadores podrían hacerse pasar por otros bancos para ganarse tu confianza y atacarte sin que te enteres.

Así actúan los cibercriminales

Todo comienza con un SMS mediante el que los responsables del ataque, que en esta ocasión se hacen pasar por Bankia, te informan de que no vas a poder utilizar tu tarjeta hasta que no actives un nuevo sistema de seguridad: "Notificación de Bankia. A partir del 30/09/2021 no podrá utilizar su tarjeta si no activa el nuevo sistema de seguridad online". Como viene siendo habitual, los estafadores te advertirán sobre la suspensión de tu tarjeta para llamar tu atención y que sigas sus indicaciones.

Con el objetivo de que no te lo pienses demasiado, los responsables de este ataque te advertirán de que tienes un espacio de tiempo muy reducido para poder activarla de nuevo. En esta ocasión, los ciberdelincuentes nos explicarán que tan solo contaremos con unos días de margen para completar la información antes de quedarnos sin tarjeta. Por esa misma razón, y para que no pierdas el acceso a tu cuenta para siempre, los estafadores te apremiarán a que pulses sobre un enlace que aparece al final del SMS.

Consejos para que no te la cuelen

Un enlace que, como suele suceder en este tipo de ataques, te redirigirá a una página que se asemeja a la de nuestro banco. A pesar de que pueda parecer idéntica a la de Bankia, se trata de una página web confeccionada para la ocasión con el objetivo de quedarse con tus datos tanto personales como bancarios. Desde tu nombre y apellidos o tu número de teléfono hasta la contraseña de tu cuenta bancaria o tu código PIN.

En definitiva, y si alguien te envía un mensaje de estas características, ni caso. Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ofrece con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar el número desde el que te han enviado el SMS o el saludo que se emplea en el mismo hasta la ortografía que han utilizado para referirse a ti. Por norma general, es fácil detectar alguno que otro fallo. Por otro lado, recuerda no abrir SMS de desconocidos y no sigas sus indicaciones para evitar este tipo de problemas.