Alberto Ginés, flamante medalla de oro en Tokio 2020 tras su exhibición en la competición de escalada deportiva, ha visitado este martes Buenismo Bien para hacer un repaso a su trayectoria, hablar sobre su estatus actual como medallista olímpico y enfrentarse sin ningún tipo de escrúpulo las preguntas de Manuel Burque y Quique Peinado. Entre otras cosas, el joven escalador ha dado su opinión respecto a temas como el racismo o la homofobia en España y se ha pronunciado sobre las últimas polémicas que le han afectado tanto a él como al resto de sus compañeros y compañeras de selección.

Entre ellas, la protagonizada hace apenas unos días por la también medallista Ana Peleteiro, a quien criticaron en redes sociales por comprarse un coche valorado en 55.000 euros. Después de subir varias fotografías de su nueva adquisición a su cuenta de Instagram, varios usuarios le reprocharon su "hipocresía" por haberse comprarse un coche de estas características al mismo tiempo que es reivindicativa con temas y cuestiones sociales.

"Si has ganado tu dinero, gástatelo en lo que quieras"

Después de que Quique Peinado le preguntara sobre esta polémica, el joven escalador ha asegurado que no tiene nada de sentido. Bajo su punto de vista, cada persona se puede gastar el dinero en lo que quiera siempre y cuando se lo haya ganado de una manera honesta: "Si has ganado tu dinero, gástatelo en lo que quieras. Mientras no hayas robado, hayas pagado tus impuestos y lo hagas correctamente, haz lo que te de la gana".

El joven escalador recuerda que "no hace falta ir en un carromato tirado por caballos" para ser tan reivindicativa con temas sociales como lo es Ana Peleteiro. Entre risas, Manuel Burque le ha respondido que sí que hace falta siempre y cuando seas "rojo". Bajo su punto de vista, los rojos no pueden irse de vacaciones a ningún lado y tampoco pueden comprarse teléfonos móviles como un iPhone como el resto de personas. De hecho, y tras ser preguntado sobre cómo ha llegado al programa, Ginés ha bromeado explicando que ha ido en una bicicleta de hace 40 años comiendo pan de ayer.

" Prefiero que no me sigas": A lberto Ginés, sobre los seguidores que apoyan los discursos de odio

Respecto al tema de la homofobia en España y los tuis en los que pedía a sus seguidores que le dejaran de seguir si apoyaban los discursos de odio, el joven escalador se ha reafirmado: "Hay cosas que no hay que apoyar de ninguna manera temas como es el racismo o la homofobia. No está bien y el que diga que está bien me cae mal. Prefiero que no me sigas".

A pesar de que reconoce que aquel tuit lo escribió uno de sus amigos, el deportista reconoce que sigue suscribiendo cada una de sus palabras. Y es que, a pesar de que ahora es mucho más conocido que por aquel entonces, Alberto Ginés reconoce que volvería a hacer exactamente lo que hizo.