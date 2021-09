Joao Félix, Ruben Días, Di María... El increíble negocio del Benfica en la compra-venta de futbolistas

Los fichajes son una parte fundamental en el mundo del fútbol. Cada mercado que se abre supone un continuo ajetreo de oficinas, agentes y representantes que buscan como locos colocar a un futbolista en el mejor postor posible. Los equipos, principales valedores de esta faceta, tratan de rearmarse y consolidar un conjunto sólido y coral para llevar a los suyos a cumplir los objetivos propuestos.

Por lo tanto, en el mundo del fútbol hay que saber fichar, pero también vender. Hay muchos equipos en el mundo que destacan por ello: el Sevilla, el Atlético de Madrid, la Juventus... En esta misma 'liga' está un conjunto que ha generado más ventas en los últimos diez años. Se trata del Benfica, que se ha llegado a embolsar más de 1000 millones de euros recogiendo el dinero de traspasar futbolistas a otros conjuntos.

Joao Félix, Ruben Días, Di María o Semedo son algunos de los futbolistas con más renombre. Sin lugar a dudas, se podría crear un equipo competitivo si se juntan los jugadores con los que el Benfica ha obtenido más beneficio en sus ventas. La consigna triunfadora en el fútbol está clara: comprar barato para vender caro, y en eso, el cuadro portugués es el mejor.

Observando los beneficios obtenidos, este podría ser su once:

Ederson Moraes

El portero brasileño del Manchester City es uno de los mejores metas de la Premier League. Llegó al conjunto dirigido por Pep Guardiola en 2017 con un precio de 40 millones de euros. Estuvo en las categorías inferiores del Benfica, de ahí marchó al Río Ave y el cuadro portugués lo repescó por 500.000 € para luego venderlo a Inglaterra por un precio mucho más alto. Y Ederson no es el único portero con el que el Benfica ha hecho negociado. Uno de los porteros más en forma del mundo y que ahora juega en España, Jan Oblak, también llegó al Atlético de Madrid procedente del club portugués. Lo firmó por cuatro millones y lo vendió por 16.

Ederson / Getty Images

Nelson Semedo

El lateral portugués llegó al FC Barcelona en la campaña 17/18 por 35,70 millones de euros. El cuadro azulgrana andaba inmerso en la necesidad de incorporar a un lateral ofensivo y con calidad en las dos áreas para que se amoldase a su juego y la dirección deportiva vio en él la figura perfecta. El Benfica lo había tenido en sus categorías inferiores, por lo que, sin suponerle ningún coste, lo traspasó al Barça. Fue una opción en la que tan solo se produjeron beneficios para los portugueses.

Semedo / Getty Images

Ruben Días

El que fue elegido como mejor jugador de la Premier League en la pasada campaña, también salió del Benfica. Pep Guardiola se fijó en él para ser el futbolista que liderase su zaga. El conjunto 'citizen' ha desembolsado mucho dinero en tratar de incorporar defensores que luego no han convencido al técnico catalán. El canterano portugués puso rumbo al Manchester City en 2020 con un coste de 68 millones de euros, por lo que, de nuevo, todo el dinero de la operación fue para los beneficios del Benfica.

Ruben Días / Getty Images

Victor Lindelöf

A sus 27 años de edad, el central sueco ha visto reducido su protagonismo en el Manchester United por la llegada de Varane a la plantilla. Años atrás, era el líder de la defensa de un equipo que andaba en fase de reconstrucción. Llegó a la ciudad inglesa en 2017 procedente del Benfica, quien le había comprado años atrás al Västeras sueco por 3,06 millones de euros. Tras formarlo y crecer como futbolista, el Manchester lo incorporó por 35 millones de euros. Otra gran operación para el conjunto portugués que recibió un gran beneficio por un central que tuvo en su plantilla durante cuatro años.

Lindelöf / Getty Images

Fabio Coentrao

El lateral zurdo es un futbolista que será recordado más por la figura externa que se creó sobre él que por su rendimiento en el terreno de juego. Formado en las categorías inferiores del Rio Ave, llegó al Benfica por 900.000 € en 2008 como un futbolista con muchísima proyección. El cuadro portugués lo cedió a Nacional, Zaragoza y de nuevo Río Ave para que fuese sumando minutos y se desarrollase como jugador. Consolidado, estuvo en el Benfica durante tres años y se marchó al Real Madrid en la temporada 2011/2012 por 30 millones de euros.

Coentrao / Getty Images

Axel Witsel

El centrocampista belga es un claro ejemplo del negocio que realiza el Benfica con la compra/venta de futbolistas. Creado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, llegó al conjunto portugués en 2011 por nueve millones de euros. Estuvo una temporada y, tras mostrar sus habilidades al mundo del fútbol, el Zenit lo incorporo haciendo un gran desembolso por él, ya que pagaron hasta 40 millones. Por lo tanto, jugando tan solo una campaña en el Benfica, generó al club unos beneficios de 31 millones de euros.

Witsel / Getty Images

Renato Sanches

El ganador al 'Golden Boy' en 2016 también tiene una historia ligada al Benfica, puesto que se formó como jugador en sus categorías inferiores. Portugal fue campeona de la Eurocopa gracias, en parte, a su desempeño sobre el terreno de juego. Ese fue uno de los motivos que le hicieron ganar el trofeo y también sirvió para que el Bayern de Munich se fijara en él. El conjunto bávaro llegó a desembolsar hasta 35 millones de euros para hacerse con sus servicios, por lo que, al ser un futbolista de la cantera, todo fueron beneficios para el Benfica.

Renato Sanches / Getty Images

Gonçalo Guedes

El extremo portugués es otro de los ejemplos de la joya de cantera que tiene el Benfica. Él también salió de las categorías inferiores del cuadro luso, además de estar en el primer equipo durante dos temporadas. Esas buenas actuaciones con el Benfica hicieron que el PSG se fijara en él y pagase 30 millones de euros para llevárselo a su club. No terminó de tener el protagonismo esperado y estuvo cedido en el Valencia durante una campaña. Enamoró a Mestalla, por lo que pagó 40 millones de euros más tarde para ficharlo.

Guedes / Getty Images

Ángel Di María

Di María es un emblema para el Benfica. Fue su primer equipo europeo cuando llegó de Rosario en Argentina en 2008. Al cuadro portugués le supuso un coste de ocho millones de euros, pero desde el primer momento entró en la dinámica del primer equipo. Cuajó tres grandes campañas con la elástica portuguesa y el Real Madrid se fijó en él. Hasta 33 millones de euros llegó a pagar el conjunto blanco para que Ángel fuese uno de los mejores jugadores de la plantilla que por aquellos entonces dirigía José Mourinho.

Di María / Getty Images

Joao Félix

Sin lugar a dudas, él es la joya de la corona. El futbolista por el que se han obtenido más beneficios, puesto que al Benfica no le costó nada al salir de la cantera. Está llamado a liderar el fútbol portugués y también el europeo, pero en el Atlético de Madrid no terminan de salirle las cosas. Llegó al conjunto madrileño en 2019 por 127,20 millones de euros, convirtiéndose así en uno de los fichajes más caros de la historia. Aún no ha desempeñado su mejor papel en el Atleti, pero en el Benfica se siguen frotando las manos con la venta del futbolista portugués.

Joao Félix / Getty Images

Rodrigo Moreno

El delantero hispano-brasileño abandonó el filial del Real Madrid para poner rumbo a Benfica en la temporada 2010/2011 por seis millones de euros. Estuvo cedido en el Bolton y tras pasar una campaña en Inglaterra, volvió a Portugal para estar cuatro campañas liderando a un equipo ganador. El Valencia solicitó sus servicios en calidad de cedido y, tal y como pasó con Guedes, terminaron desembolsando por él hasta 30 millones de euros.

Si colocamos este once en el terreno de juego, se quedaría un equipo que podría aspirar a lograr grandes hazañas tanto en Portugal como a nivel europeo. En una alineación sobre el campo, se dibujaría un 4-2-3-1 con un importante gen competitivo: