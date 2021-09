Alberto Ginés, en Buenismo Bien

Alberto Ginés es el primer medallista olímpico en escalada de la historia del deporte. Con 18 años, fue oro olímpico en los juegos de Tokio 2020 y además, se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Una de sus cuentas de Twitter (ha desvelado en la entrevista que tiene tres), @lilcabeSa, se volvió viral en plena competición y hoy tiene 175.000 seguidores. El deportista extremeño, que ahora vive en Barcelona para entrenar, ha estado con Quique Peinado y Manuel Burque en 'Buenismo Bien' para contar cómo le ha cambiado la vida convertirse en medallista olímpico. "La gente se hace más fotos con la medalla que conmigo (...) Alguna vez he sacado la medalla de fiesta, la llevo en la riñonera", ha bromeado Alberto Ginés.

Durante la entrevista, ha comentado que, durante su encuentro con Pedro Sánchez ("es grande, ¿eh?, yo flipé cuando estuve con él, es enorme"), este le prometió que habría una gran inversión en el deporte de cara a París 2024. "No le dije que no me lo creo porque está feo", ha dicho en tono distendido Ginés, que se ha marcado como objetivo llegar a los próximos Juegos Olímpicos. "¿Te queda algo por hacer siendo campeón olímpico con 18 años? Sí, claro, terminar el bachillerato", ha respondido entre risas.

¿Y quién es la persona más famosa que le ha pedido una foto? Según él, los raperos Natos o Delaossa. Otro famoso, del que no ha desvelado identidad, le llegó a pedir la medalla durante una noche. "Me dijo que al día siguiente me la devolvía y que si me fiaba de él", ha bromeado. "¿La persona más famosa con la que he cenado? No sé, pero estar... estuve con Ester Expósito en una fiesta. Yo no entendía nada de cómo acabé allí", ha sentenciado.