Este gesto salva vidas: el consejo de la DGT sobre las luces del coche que deberías aplicar ya

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado, a través de sus redes sociales, que los coches que circulan con las luces encendidas se ven mucho antes incluso en los escenarios de mayor visibilidad. Todo ello mediante una sencilla infografía en la que podemos ver de qué manera influye el hecho de llevar las luces puestas o no en distintas franjas horarias. Un gráfico en la que también queda demostrado que el color de tu vehículo influye, y mucho, en tu visibilidad.

Durante el otoño y el invierno, las horas de luz disminuyen notablemente en España. Principalmente por el cambio del horario de verano al horario de invierno, lo que provoca que tengamos menos horas de sol que en el resto del año. Por esa misma razón, y siempre que llega esta época del año, la Dirección General de Tráfico recomienda a sus conductores que mantengan las Luces de Conducción Diurna (LCD) o las de cruce siempre encendidas.

La DGT habla de la importancia de encender las luces en otoño e invierno

No solo para alumbrar la vía, sino para hacerse más visible. Porque no, no es lo mismo conducir un coche de color negro que otro de color blanco. Según recoge esta infografía, un coche negro que circule a primera hora de la mañana sin las luces puestas comenzará a ser visible a apenas 70 metros del observador. Algo que no sucede con otros colores como el gris o el blanco, cuando la distancia asciende a 120 y 160 metros, respectivamente. ¿Y qué pasa si encendemos las luces por la mañana? Que el vehículo será visible a 240 metros de distancia.

Está demostrado que los coches que circulan con las luces encendidas –sean de cruce o DRL– se ven mucho antes (+ 100 m), incluso en las mejores condiciones de visibilidad.#SegurdiadVial ➕👇https://t.co/8WIu9yggy1 pic.twitter.com/1leEv1Zs1J — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 22, 2021

Por esa misma razón, desde la DGT nos animan a encender las luces del coche en cualquier momento del día. Pero, sobre todo, cuando llega la noche. En este momento del día, un vehículo negro que no esté debidamente iluminado puede ser un auténtico riesgo para el resto de turismos que viajan por la carretera e incluso para los peatones. Según recoge el gráfico, el hecho de no llevar las luces provoca que tan solo sean visibles cuando se encuentran a 30 metros del observador.

Un gesto que evitaría el 10% de fallecidos en accidentes

Una distancia que aumenta ligeramente con otros colores como el blanco o el gris, que comenzarán a ser visibles a 90 y 100 metros, respectivamente. En definitiva, la Dirección General de Tráfico recomienda encender las luces diurnas o de cruce durante los meses de invierno. No solo a primera hora de la mañana o tras la caída del sol, sino en cualquier momento del día. Un gesto con el que, según sus cálculos, se podrían evitar en torno al 10% de los fallecidos por accidentes.

Basándose en un estudio del Instituto de Investigación Vial en Carretera de Holanda, los accidentes con heridos graves se reducirían hasta un 58% en caso de llevar las luces siempre encendidas y la mortalidad descendería considerablemente. Por lo tanto, y si todavía no lo haces, enciende las luces para ser más visible ante el resto de vehículos que circulan por la carretera.