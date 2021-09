Koeman sigue hasta el partido contra el Atlético pero el club no garantiza su continuidad después del parón

Según ha podido confirmar SER Catalunya, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tiene sentenciado a Ronald Koeman. Al presidente Joan Laporta no le gustó ni el partido ni la alineación que puso el técnico holandés. No ve mejoría en el equipo y cree que está poco trabajado. Koeman seguirá en el banquillo hasta el partido de este fin de semana en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Tras este partido, en el club no garantizan que vaya a continuar más allá.

La economía condiciona (y mucho) su relevo. La búsqueda del sustituyo es complicada. Han salido muchos nombres: Roberto Martínez, Xavi Hernández —que no termina de convencer a Joan Laporta—, Andrea Pirlo, el 'Muñeco' Marcelo Gallardo... Pero todavía hay que perfilar cómo cerrar a su sustituto. Según ha podido saber SER Catalunya, al presidente le gusta la vía alemana, pero no hay dinero para pagar a entrenadores como Tuchel, Nagelsmann o Klopp.

Solo una victoria contundente en el Metropolitano podría calmar un poco los ánimos. Laporta ve que el equipo no se levanta, que juega un partido bien pero luego puede enlazar tres partidos más.

Preocupación por la Champions

En el club azulgrana hay mucha preocupación por el rumbo del equipo en la Champions League. Las dos sonadas derrotas ante Bayern y Benfica no solo son una mala noticia deportiva, sino también económica. El presupuesto del club, ya muy ajustado económicamente, contempla que el Barça se clasifique para los cuartos de final de la Liga de Campeones.