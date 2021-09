"Muchas gracias, señor azotes": el divertido 'lapsus' en el Congreso con un diputado de Vox

"Señor Iceta, vamos a ser su azote", le ha espetado el diputado de Vox Rafael Fernández al ministro en la Comisión de Cultura. El presidente, Agustín Javier Zamarrón Moreno, al responder, comete un pequeño lapsus, en referencia al diputado de ultraderecha: "Muchas gracias, señor azotes".

La confusión ha provocado las risas de los diputados que se encontraban en la Comisión de Cultura. "Señor Fernández, perdón que me he liado. Se me ha ido... ya lo lamento. Perdonen mis dislates y vamos a seguir adelante", ha espetado Zamarrón al darse cuenta del error.

- Rafael Fernández (Vox): "Señor Iceta, vamos a ser su azote"



- Presidente de la Comisión de Cultura: "Muchas gracias, señor azotes" pic.twitter.com/Z5vxuMYSEf — El HuffPost (@ElHuffPost) September 30, 2021

Fernández, tras escuchar las disculpas del presidente de la comisión, ha aceptado las disculpas del presidente. "Usted me despierta una cierta ternura, ya se lo he dicho", le ha contestado el diputado de Vox.