Madrid y Murcia silencian los abortos que se hacen en algunos hospitales públicos

La Cadena SER ha comprobado que en Madrid se hacen abortos por anomalías fetales o riesgo para la madre en al menos cinco hospitales públicos: en el 12 de Octubre, el año pasado 60; en el Severo Ochoa de Leganés; en el de Torrejón; en el de Fuenlabrada; o en el hospital de Alcorcón.

La jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Begoña Adiego, señala a la SER que en su centro atienden alrededor de 20 o 25 interrupciones voluntarias del embarazo cada año derivadas del diagnóstico prenatal. Son aquellos casos de graves anomalías en el feto incluidos en la ley del aborto y que no superan las 22 semanas de gestación.

¿Defectos en el sistema?

"Desconozco el motivo por el que no constan estas interrupciones en las estadísticas pero es probable que se deban a defectos en el sistema de notificación pero en todo caso todos los procesos constan en los registros de la actividad del hospital", explica.

El gobierno de Ayuso responsabiliza a los médicos de no notificar los abortos a la Consejería de Sanidad. Dice que ellos remiten a Sanidad la información remitida por los facultativos.

Ninguna instrucción

Sin embargo, profesionales consultados por la Cadena SER aseguran que no han recibido ninguna instrucción de la consejería que les obligue a remitir los datos. Fuentes de este departamento señalan, no obstante, que la dirección general de Salud Pública explora a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria las IVEs que puedan haber sido realizados en centros públicos. Pero lo cierto es que pese a esa exploración, la Comunidad de Madrid no registra ninguna.

En hospitales públicos de Murcia se realizaron más 30 abortos terapéuticos en los últimos dos años, según han informado a la SER fuentes del ejecutivo autonómico que admiten que no se comunicaron al ministerio de Sanidad porque fueron intervenciones urgentes fuera de la práctica habitual de derivar a clínicas privadas de Madrid.

Caso de Marta Vigara

Begoña Adiego habla también del caso de Marta Vigara, la médica que denunció en la SER que el hospital Clínico de Madrid le negó el aborto a pesar del riesgo del feto y de su propia salud por la rotura de la bolsa del líquido amniótico. La jefa de ginecológica asegura que a Marta se le hubiese atendido en su hospital sin problemas.

Ante una situación crítica como esta "lo mejor para ella es ser atendida en el mismo entorno que le ha asistido en el embarazo y en el diagnóstico, que conoce su caso, sus expectativas, sus preocupaciones y que la pueda acompañar no solo desde el punto de vista exclusivamente médico sino también emocional".

Objeción de conciencia

Sobre la objeción de conciencia colectiva que dificulta el aborto a las mujeres en muchos hospitales públicos, Begoña Adiego piensa que más que sentirse presionados los médicos para declararse objetores, "lo que ocurre es que en un entorno donde no se facilite o no haya una inquietud por gestionar el proceso, un facultativo no objetor no puede actuar de manera independiente porque el procedimiento requiere un protocolo y una coordinación con otros servicios como anestesiología, farmacia o enfermería".

"La interrupción del embarazo es un derecho de la mujer reconocido por la ley y es responsabilidad de las instituciones garantizar el acceso a este derecho y esto incluye al ministerio de Sanidad, las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas y finalmente las gerencias y jefaturas de servicio de cada hospital".

En Madrid no se realizan abortos por razones médicas en La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, el Infanta Sofía, Infanta Leonor, el hospital de Alcalá de Henares o el de Coslada.